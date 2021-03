TESK Başkanı Açıkladı! Farklı Fiyat Uygulayarak Ramazan Ayında Vatandaşı Kandırmaya Kalkacaklar!

Fırsatçılar hiçbir işlerini şansa bırakmıyorlar. Birçok firma ve büyük şirket zam yapmak için Ramazan ayını bekliyor. Özellikle haksız rekabete sebep olacak bu suni zamlar hakkında hem vatandaşlar hem de yetkililer uyarıldı. TESK Genel Başkanı tarafından yapılan açıklamalara tüm piyasada Ramazan döneminde suni ve şok edici bir fiyat artışıyla karşı karşıya kalabiliriz. Detaylar haberimizde;

TESK Genel Başkanı Bendevi Palandöken, yayımladığı açıklamada şok bilgiler paylaştı. Ramazan ayında birçok firma vatandaşı adeta dolandırmayı planlıyormuş. Son dönemde artan fiyat artışının sorumlusunun esnaf olmayacağını açıkladı.

Ramazan ayı belki de temel beslenme için en önemli aylardan biri. Bu ayı da vatandaşların rahat geçirmesi ve suni zamlar nedeniyle zarar görmemeleri için her şey yapılıyor. Ramazan ayı boyunca fiyatlarda istikrar için ter türlü tedbiri alacaklarını açıklayan TESK Genel Başkanı Palandöken, hazır olduklarını belirtti.

Palandöken tarafından gelen açıklamalara göre sadece kendileri değil aynı zamanda Esnaf ve SanatkârlarKonfederasyonunda üstüne düşen görevleri yerine getireceğini bildirdi.

HAKSIZ ZAM YAPILAN FİRMALAR TAKİP EDİLECEK

Her zaman olduğu gibi yine bu dönemde haksız kazanç sağlamaya çalışan işletmeler olacak. Başkan Palandöken, bu dönem haksız yere zam yapan firmaları yakındanizleyeceklerini açıkladı.

Yakınan takip edilen firmalardan haksız ya da gereksiz olarak fiyat farkı uygulayan firmalar hakkında şikâyette bulunulacak. Rekabet Kurumu ve Ticaret Bakanlığına yapılacak bu şikayetler ise anında dikkate alınacak. Amaç ise hem piyasanın dengesini korumak hem de esnaf ve vatandaşların mağduriyetini engellemek.

Vatandaşın alım gücünü zorlayacak, esnaf üzerinde haksız bir şekilde algı yaratacak bu durumlar şimdiden engellenmeye çalışıyor. Palandöken konu hakkında fahiş fiyatlar hakkında gerekenlerin zaman kaybetmeden yapılması gerektiğini de vurguladı.

TEMEL BESİN ÖĞELERİNE DİKKAT

Ramazan Bayramı ile birlikte bir ay boyunca ülkemizin büyük çoğunluk oruç tutacak. Sağlık bir şekilde bu dibi ibadeti yerine getirmek içinde dengeli beslenmek oldukça önemli. Bu dönemde vücudumuzun en çok ihtiyaç duyduğu besinlere de fahiş zam hilesi geldi!

Vatandaşlar marketlerde alışveriş yaparken özellikle de bu ürünlerin fiyatlarına oldukça dikkat etmeli. Büyük firmalar Ramazan Bayramı’nı suni fiyatlar için kullanmayı planlıyor!

Meyve ve Sebzeler: meyve ve sebzeler için firmalar taşıma maliyetlerini arttırmakta. Ya da toplu üretim yapan firmalar fiyatları suni bir şekilde yukarı çekmekte. Suçlu olarak da ya esnaf ya da üretici gösteriliyor. Fakat bu Ramazan ayında önlemler şimdiden alınmaya başlandı. Sebze ve meyvelerde de vatandaşlar suni fiyatlar karşısında dikkatli olmalılar.

Et Ürünleri: Belki de en çok suni fiyat artışının olduğu yerlerden biri de et ürünleri. Bazı lüks kasaplar, et ürünlerine dair her şeyi suni fiyatlardan satışa şimdiden başladı. Vatandaşlar et alışverişlerini güvenilir ve hijyene dikkat edilen yerlerden tercih etmeli. Sadece marka ya da lüks için suni fiyat artışı uygulayan mekanlar tercih edilmemeli.

Süt ve Süt Ürünleri: Peynir, süt gibi gıdaların satışı marketten markete bile farklılık gösteriyor. Fakat bazı büyük firmalar zamlı oranları şimdiden yayınlamaya başladı. Bu konu hakkında da Bakanlık tarafından soruşturmalar devam ediyor. Vatandaşlar da suni fiyat artışı olduğunu düşündükleri markalardan uzak durmalılar.