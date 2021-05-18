Terörist Sofi Nurettin Etkisiz Hale Getirildi

Milli Savunma Bakanlığı (MSB) ‘nin yaptığı son paylaşım olay oldu. Terör örgütü PKK’nın sözde Suriye sorumlusu Sofi Nurettin’in etkisiz hale getirildiği operasyonun görüntüleri paylaşıldı.

Terörist Sofi Nurettin’in etkisiz hale getirilmesinden sonra Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan kabine toplantısı düzenlemişti. Toplantıda ise operasyon ile ilgili önemli bir bilgiyi açıklamıştı. Erdoğan’ın yaptığı açıklama şu şekildeydi: "Milli İstihbarat Başkanlığımızın yerini belirlediği PKKnın Suriye Genel Sorumlusu Sofi Nurettin isimli terörist ülkenin kuzeyindeki operasyonla etkisiz hale getirilmiştir. Suriye kökenli bu terörist uzun süre örgütün sözde silahlı kanadının sorumluluğunu yürütmüş, ardından Suriye’deki faaliyetlerin başına geçmiştir" demişti.

ŞU ZAMANA KADAR ETKİSİZ HALE GETİRİLEN EN ÜST DÜZEYDEKİ TERÖRİST

Güvenlik kaynakları Murat Karayılan ile birlikte Halk Savunma Merkezi (HSM) Merkez Karargâhı yürütmesinde yer alan kod adı Sofi Nurettin olan Halef El Muhammedin, bugüne kadar örgütün askeri kanadında etkisiz hale getirilen en üst düzeydeki terörist olduğunu belirtti.

MSB O GÖRÜNTÜLERİ PAYLAŞTI

Milli Savunma Bakanlığı’nın Twitter üzerinden yaptığı açıklamada şu ifadelere yer verildi:

"Cumhurbaşkanımız Sn. Recep Tayyip Erdoğan’ın açıkladıkları gibi terör örgütü PKK/KCK/PYD/YPG’nin sözde üst düzey sorumlusu Sofi Nurettin kod adlı terörist, Irak’ın kuzeyinde saklandığı delikte TSK ve MİT’in koordineli operasyonuyla etkisiz hâle getirildi.

INTERPOL tarafından kırmızı bültenle aranan, 2015-2020 yılları arasında PKK/KCK-PYD/YPG’nin Suriye Genel Sorumlusu olan Sofi Nurettin kod adlı teröristin Irakın kuzeyine geçmesi; YPG/PYD’nin PKK/KCK terör örgütünün Suriye uzantısı olduğunu bir kez daha ortaya koydu.

Terör örgütü PKK/KCK-PYD/YPG’nin üst düzey sorumlusunu sınır ötesinde başarılı bir operasyonla etkisiz hale getiren TSK ve MİT’in isimsiz kahramanlarını kutluyoruz. Ülkemizi ve asil milletimizi hedef alan hiçbir terör örgütü ve hiçbir terörist hesap vermekten kaçamayacaktır!"