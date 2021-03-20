Terazi Burcu Nisan 2021 Yorumu

Terazi burçları bahar mevsiminin 2. ayı olan Nisan ayında en çok ilişkiler teması ile ilgilenecek. Partnerleri hakkında akıllarında soru işareti olan teraziler, ilişki yaşadıkları bireylerin kendilerini olduğu gibi kabul etmediği fikrini düşünerek karamsarlığa kapılacak. Bunun yanı sıra bir süredir maddi konularda yaşanılan sorunlar da çözüme kavuşacak ve finansal anlamda rahatlama sağlanacak. Ancak bunun için gereksiz harcamalardan kaçınmak gerekmektedir. Aynı zamanda gereksiz harcamalar ruh hali üzerinde de dengesizlik yaratırken yorulmaya sebebiyet verebilir. Finansal konularda planlar yaparken uzun vadeli yatırımlardan kaçınmak bir süreliğine terazilere iyi gelecektir. Kısa vadeli planlar kurarak hedefler doğrultusunda ilerlenebilir. Terazi burçları için maddi konular hakkında Nisan ayı tavsiyesi bütçeye göre hareket edilmesidir.

Venüs'ün boğa burcuna geçişi de terazileri etki altında bırakacak iken bazı sınavlardan geçilmesi gerekebilir. Eskiye göre daha temkinli davranılması ve kadınlar konusunda rekabet ortamı varsa anlayışlı bir tutum sergilenmesi faydalı olabilir. Duygu dünyasında ise dengede durmak terazileri iyi gelecektir. Sorunlu ilişkiler varsa o ilişkilerin düzene girmesi ya da bitirme kararı alınması gündeme gelebilir. Eğer geçmişte gereğinden fazla özverili davranışlar sergilenmiş ise bu hataların tekrarlanmaması önem teşkil edecektir. Nisan ayında yaşanacak olan Merkür gerilemesi de terazileri finansal konularda bir toparlanmaya yönlendirecek ve bütçe konusunun gözden geçirilmesine sebep olacak.

16 Nisan tarihinde koç burcunda meydana gelecek olan yeniay ve Merkür'ün düz hareketine geçmesi bazı yüzleşmeleri de teraziler için ortaya çıkarabilir. Var olan duygusal travmalar çözümlenirken 16 Nisan yeniayı ile birlikte bazı farkındalıklar da yaşanabilecektir. Bugüne kadar ikili ilişkilerde gizli kalmış olan bazı konular ortaya çıkabilir ve yakın çevreye yeni bir izlenim verilebilir. Nisan ayının son günlerinde teraziler kendilerini ” Ben ilişkilerde artık kendimi ezdirmeyeceğim.” gibi sözleri sarf ederken bulabilir.

İlişkiler konusu ile birlikte eğitim hayatları da gündemlerine gelecek olan teraziler, başarılar elde edebilir ve mücadele edilen konularda olumlu sonuçlar ile karşılaşılabilir. Planlanmış olan seyahatler de var ise onların sonuca bağlanması adına şanslı dönemler kapıda olacaktır.