Terazi Burcu Mayıs Ayı Burç Yorumu! Terazi Burcu Mayıs 2021

Terazi burçları ve yükselen teraziler Mayıs ayının ilk günlerinde kendilerine yeni bir felsefe oluşturacaktır. Merkür ve terazinin yönetici gezegeni olan Venüs'ün ikizler burcuna geçişi ile toplumsal konular gündeme gelebilir ve bu alanda yapılan çalışmalar hakkında bazı fikir değişikliklerine gidilebilir. Yine Mayıs ayının ilk günlerinde iletişim konusu ile ilgilenilmesi mümkündür. Aynı zamanda, bazı kişiler ile araya sınırlar konulabilir. Uzak yerler ve seyahat konuları da gündeme gelecek iken yabancı kültürler ile tanışma gibi bazı olaylar söz konusu olabilir. Teraziler, Mayıs ayının ilk haftalarında yeni bir çevre edinebilir ve ikili ilişkiler konusunda daha kaliteli ve memnun olacakları bir noktaya ulaşabilir.

11 Mayıs 2021 tarihinde ise boğa burcunda bir yeniay gerçekleşecek ve bu yeni ay terazi burçları için destek anlamına gelecek. Terazilerin bir süredir değişmekten zorlandığı alanlar tekrardan önlerine çıkacak ve hem maddi hem de manevi pek çok alanda yeni kararlar alınması mümkün olacak. Bu durumların hepsinin büyük bir özgüven ile gerçekleşmesi ise onları motive edecektir.

Jüpiter'in balık burcuna geçişi 14 Mayıs 2021 itibarı ile hasta terazilerin şifa bulacağına işaret eden bir durumdur ya da sağlıklı olan teraziler varsa bu durumu koruyabilir ve yeni bir döneme giriş yapabilir. Çalışma hayatının oluşturmuş olduğu yoğunluk ve stres de bu dönemde daha doğru bir şekilde yönetilebilir ve bazı gelişmeler ya da fırsatlar ile karşılaşılabilir. Her durum verilen tepkiler ile doğru orantılı olarak ilerleyecek iken genel olarak işlerini düzene girdiği de bu dönemde hissedilebilir.

26 Mayıs 2021 gününde yay burcunda yaşanacak olan ay tutulması ise iletişim temasını terazi burçları için gündeme getirecektir ve bu sayede algı ile ilgili konuda da bazı yenilikler ile karşılaşılabilecektir. Mayıs ayının son günlerinde artık eski olaylara bir sünger çekmek ve yeniliğe izin vermek mümkün olacaktır. Terazi burçları için tavsiye edilen durum kendilerine yeni bir yol haritası çizmeleri ve geçmiş hatalarını geride bırakmak olacaktır.