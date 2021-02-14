Terazi Burcu Mart Ayı Yorumu

Uzman astrolog Aygül Aydın, terazi burçları için mart ayı hakkında yorumlarda bulundu. Terazi burçlarının yönetici gezegeni olan Venüs, karşıt burç ile hareket edecek ve bu durum teraziler için ilişkiler ve para konusunda zorlayıcı etkileri öne çıkaracaktır. İlişkisi olan Terazi burçları için bu dönemde önemli kararlar alınabilecek ve adeta sonraki aşamaya geçiş olarak farklı bir dönem yaşanacaktır. Üstelik Mart ayı terazi burçları için neredeyse yılın en önemli ayı olacak. 2 Mart tarihinde başak burcunda gerçekleşecek olan dolunay ile birlikte Terazi burçları, var olan ilişkileri üzerinde duracak ve baskı yaratan durumlar varsa gündeme getirecek. Geçmişten gelen problemler gün yüzüne çıktığında sabırlı davranılmalı ve her sorunun bir çözümü olacağı unutulmamalıdır. Mart ayının ilk günlerinde yeni bir aşk kafa karışıklığı yaşamaya neden olabilirken Terazi burçları bu dönemde daha dengeli davranmaya dikkat etmelidir.

Diğer taraftan arka planda gerçekleşen bazı olaylarla yüzleşme yaşanabilir ve yakın çevre ile ilgili olan olaylardan yeni haberler alınabilir. 7 Mart tarihinde ise Merkür ve Venüs’ün koç burcunda hareket ediyor olması Terazi burçları için var olan ilişkilerinde önemli zaman dilimlerinin yaşadığının bir göstergesi olarak karşımıza çıkacak. Eğer uzun zamandır terazi burçlarının aklında olan bir fikir varsa bu fikri hayata geçirmek için uygun bir zamandır. Finansal konularda da hayatınıza bir düzen getirmeniz için bazı işaretler söz konusu. Gizli kalmış konular varsa onlar da Mart ayının ortalarında açığa çıkacak. 17 Mart tarihinde ise balık burcundaki yeniay, arkanızdan dedikodu yapılmasına sebep olabilir. Çalışma arkadaşları ile birlikte sorunlar yaşanması ihtimali yüksek iken bu dönemde yapılan paylaşımlara dikkat edilmeli ve nerede ne konuşacağını hakkında sorumsuzca davranmaktan kaçınılmalıdır. 31 Mart tarihinde ayın son gününde kendi burcunuzda gerçekleşecek olan dolunay ise ilişkiler hakkında tüm gerçekleri gösterecek ve bir sonraki adım olarak daha sağlam adımlar atmaya yardım edecektir. Mart ayında terazi burçlarına en çok yardım edecek olan bakış açısı ise uzun zamandır karşılığını beklediğiniz bir yardım varsa onların geleceğine inanmaktır.