Tepki Toplayan Davullu Zurnalı AKP Kongresine İlişkin Yeni Gelişme

Hatay'da, davullu zurnalı kongre görüntüleri sosyal medyaya yansıdı. Sosyal mesafenin hiçe sayıldığı ve görüntülerdeki çoğu kişinin maskesi olmadığı kongrenin 11 Şubat AKP Kongresi'ne ait olduğu öğrenildi. Hatay Valiliği 4 Şubat günü toplu etkinlik yasağı ilan etmesinden sonra yapılan kongreye özel izin alındığı iddia ediliyor. Davullu zurnalı eğlence görüntülerine AK Parti İl Gençlik kollarından özür açıklaması yapıldı.

Hatay AK Parti İl Gençlik Kolları Kongresi 11 Şubat'ta gerçekleşirken, 24 Şubat günü İl kongresi gerçekleşmişti. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın da diğer illerle birlikte canlı katılım sağladığı spor salonundaki kalabalıkta sosyal medyada gündem olmuştu.

AK Parti İl Gençlik Kolları tarafından 11 Şubat'ta davullu zurnalı eğlence olarak düzenlenen kongreye tepkiler çığ gibi büyüdü. AK Parti Defne Gençlik Kolları Başkanı olan Yusuf Özyurt'un, partililer tarafından omuza alınıp, herkesin oynuyor olduğu görüntü sosyal medyanın gündemine oturmuştu.

Diğer yandan Hatay Valiliği'nin 4 Şubat günü yazılı olarak yapmış olduğu açıklamada, gösteri yürüyüşü, anma tören basın açıklaması toplantı ve konferans etkinliklerinin 18 şubat tarihine kadar yasaklayıp daha sonrasında bu yasağı 5 Mart tarihine kadar uzatılmıştı.

Görüntülerin sosyal medyada hızla yayılması ve büyük tepki toplaması sonucunda AK Parti Hatay İl Gençlik Kolları tarafından özür açıklaması geldi. Aynı zamanda Gençlik Kolları Hatay İl Başkanı olan Mustafa Alkaya sosyal medya hesabı üzerinden özür mesajı yayınladı.

Mustafa Alkaya'nın Paylaşımı

Yayımlamış olduğu mesajda, 11 Şubat 2021 Perşembe günü saat 14:00'ta gerçekleştirmiş olduğumuz Hatay İl Gençlik Kolları 6. olağan kongremizde, içinde bulunduğumuz salgın şartlarından ötürü ‘’ maske, mesafe ve temizlik’’ kurallarına başlangıçtan itibaren en üst düzeyde dikkat edilmiş ve kongremiz bu hassasiyetle icra edilmiştir. Kongre salonu girişinde tüm katılımcılarımız maske ve mesafe kurallarına uymuş salon girişinden teşkilatımızca maske ve dezenfektan dağıtımı yapılmış ve gerektiği gibi kullanılmasının elzem olduğu tüm katılımcılarımıza ve misafirlerimize hem sözlü hem de afişlerle hatırlatılmıştır. Ancak tüm uyarılar ve hassasiyete rağmen kongremiz bitip katılımcıların da dağılmasından sonra salonda görevli olan bazı arkadaşlarımız tüm kongre boyunca dikkat ettiğimiz ve kendilerine hatırladığımız kuralları rağmen asla tasvip edilmeyecek bir durum içerisine girmiş ve maske, mesafe hijyen kurallarına uymayarak sağlık kuralları ihlalinde bulunmuşlardır. Partimiz bu üzücü durum karşısında Disiplin Kurulu işlemleri başlamış olup ilgiler ile alakalı olarak gereken çalışmayı yapmaktadır. Oluşan bu durumdan kaynaklı kamuoyundan özür diler saygılarımızı sunarız’’ açıklamasını yaptı.