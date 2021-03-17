Telegraph: Korona kontrolü olmadan Türkiye'ye gider misiniz?

İngilizler, yaz aylarında tatil yapabilmek amacıyla Türkiye'de bulunan otellere yoğun bir şekilde rezervasyon yaptırmaya başladı. Türkiye, 2020 senesinde koronavirüsle mücadele tedbirleri altında Güvenli Turizm Sertifikasyonu'nu hayata geçirdi. Böylece turistlerin koronavirüs bakımından risksiz bir şekilde tatil yapmaları sağlandı.

30 milyon turist hedefi!

Türkiye'de tatil yapmak isteyen birçok turist olduğu biliniyor. Yetkililer, Türkiye'nin koronavirüsle mücadeleyi başarılı bir şekilde yürüttüğüne dikkat çekerek, bu nedenle Türkiye'ye yönelik önemli düzeyde bir talebin mevcut olduğunu ve 2021 senesinde 30 milyon turist hedefine ulaşmayı amaçladıklarını dile getirdi.

Anket yapıldı

Telegraph isimli İngiliz gazetesi tarafından bu konuda önemli bir anket yapıldı. Söz konusu ankette, Türkiye'nin negatif sonuçlanmış koronavirüs testi ya da aşı belgesi olmadan yaz tatili için İngilizleri kabul etmeye hazırlandığı anımsatılarak, İngilizlere "herhangi bir kontrol yapılmadan da Türkiye'ye gidip gitmeyecekleri" soruldu.

Söz konusu ankete katılan kişilerin yüzde 66,9'unun "Evet" yanıtını verdiği görüldü.

"Dünyanın en iyi mutfağı"

Söz konusu gazetede yer alan haberde, İngiltere için yaz tatili bakımından Türkiye'nin birinci seçenek olduğuna dikkat çekildi. İngilizlerin en iyi plajlarda keyifli bir şekilde vakit geçirebileceği kaydedilen haberde, söz konusu turistlerin dünyanın en iyi mutfaklarından olan Türk mutfağını tadabileceği ve benzersiz antik kentleri gezebileceği ifade edildi.

"Mükemmel bir gelişme"

Türkiye'nin turistleri tekrar kabul etme olasılığının mükemmel bir gelişme olduğu belirtilen haberde, Türkiye'nin koronavirüsten önceki süreçte yani 2019 senesinde 2,5 milyon İngiliz turisti konuk ettiği hatırlatıldı.

The Sun: Haziran ayında gidebilirler!

The Sun gazetesinde daha önce yer alan bir haberde, koronavirüse karşı aşılama programında Türkiye'nin İspanya ile Yunanistan'ı geride bıraktığına dikkat çekilmişti. Yabancı turizm şirketlerinin İngilizler için belirlediği konaklama seçeneklerine yer verilen haberde, söz konusu seçenekler şöyle açıklanmıştı:

Dalaman: 7 gece konaklama - 269 sterlinden başlayan fiyatlarla (2 bin 724 TL),

Alanya: 7 gece konaklama - Her şey dâhil - 199 sterlinden başlayan fiyatlarla (2 bin 15 TL),

Marmaris: 7 gece konaklama - Her şey dâhil - 432 sterlinden başlayan fiyatlarla (4 bin 376 TL),

Bodrum: 7 gece konaklama - Her şey dâhil - 685 sterlinden başlayan fiyatlarla (6 bin 938 TL).

Türk turizmcilerden biri, Türkiye'de turizm sektörünün geçen sene önemli bir sınavdan geçtiğini belirterek, koronavirüs tedbirlerinin 2021 senesinin yaz aylarında turizm sektörünü olumlu bir şekilde etkileyeceğine dikkat çekmişti.

Güncelleme Tarihi: 17 Mart 2021, 09:55