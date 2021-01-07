Telegram Nedir? Telegram Ne İşe Yarar ve Nereden İndirilir?

Dünyanın en büyük çevrimiçi mesajlaşma uygulaması Whatsapp bugün yayınladığı yeni kullanıcı sözleşmesiyle, kullanıcı bilgilerini Facebook ile paylaşacağını duyurdu. 8 Şubat 2021 tarihine kadar ücretsiz kullanım imkanı sunan uygulama, sözleşmenin kabul edilmemesi halinde uygulamayı silmeyi zorlu hale getiriyor. Sözleşme detaylarında kişilerin kişisel bilgilerinden, kredi kartlarına, mesajlarından, telefonundaki fotoğraflara kadar tüm verilerin Facebook ile paylaşmasına izin verilmesi talep edilmekte. Bu denli ciddi bir veri iznini protesto eden binlerce kişi bugün itibariyle bir diğer mesajlaşma uygulaması olan Telegram'a geçiş yaptı. Birçok kişinin haberi olmayan bu uygulama kısa sürede dünya çapında indirme rekoruna imza attı.

TELEGRAM NEDİR VE NE İŞE YARAR?

Telegram uygulaması ios ve Android platformlarda kullanılabilen, Whatsapp benzeri bir anlık mesajlaşma uygulaması. Telefon numarasının paylaşılması zorunlu olmayan bu uygulama bugüne kadar özellikle bilgi alışverişi yapılan grupların kurulması için kullanılıyordu. Format gereği kullanıcılar Telegram üzerinden telefon bilgilerini göstermek zorunda değiller. Böylece yabancı kişilerle grup görüşmeleri veya bireysel görüşmelerde daha güvenli bir şekilde mesajlaşma imkanı sunuluyor. Whatsapp tarafından bugün getirilen ve son onay tarihi 8 Şubat olarak açıklanan yeni kullanıcı sözleşmesi kapsamında, birçok kullanıcı Telegram'a geçiş yapmaya kadar verdi.

Whatsapp yeni sözleşmesi dünya çapında tepkilere sebep oldu. Birçok kullanıcının kişisel verileri Facebook ile paylaşılacak. Buna tepki gösteren milyolarca kişi bugün itibariyle Telegram uygulamasına yoğun ilgi gösterdi. Öyle ki, yıllardır hizmet veren uygulama bugün itibariyle en yüksek indirilme rekorunu kırdı. Konuyla ilgili gelişmeler Twitter platformunda da geniş yankı buldu.

Whatsapp protestoları kapsamında birçok kişi uygulamayı silerek Telegram uygulamasına geçiş yapıyor. Sizde Telegram uygulamasını indirmek istiyorsanız Google Play Store ve AppStore üzerinden kolayca temin edebilirsiniz.

TELEGRAM NE DEMEK?

Telegram uygulaması 2013 yılında ilk yayın hayatına başladı. Güvenlik sistemlerine oldukça güvenen ekip tam 1 yıl sonra, uygulamayı hackleyebilen ve konuşmaları sızdırabilen kişiye 300 bin dolar ödül vereceklerini ilan etti. Neredeyse 1 yıl devam eden yarışmanın sonucunda herhangi kazanan biri olmadı. Uygulama bugüne kadar yaptığı çalışmalarda kullanıcıların kişisel verilerini hiç bir 3. parti uygulama veya yazılımla paylaşmamıştır. Uygulama kişisel verilerin korunması konusunda ciddi bir hassasiyet sürdürmektedir.