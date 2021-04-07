Telefonuna İndirdiği O Program 77 Bin TL’sini Aldı

77 bin liralık dolandırıcılık olayının Karabük ilinin Eskipazar ilçesinde yaşandığı öğrenildi. Eskipazar’da yaşamakta olan vatandaş, telefonuna bir program indirdi ardından parasından oldu. G.A. isimli vatandaş herkes gibi telefonundan internete girdi ve bir program indirdi. Ancak bir süre sonra sorunlar ardı sıra baş göstermeye başladı. Programın telefonundan kaybolduğunu fark eden Karabüklü vatandaş, sonrasında cep telefonunun yavaşlaması ile de şoka uğradı.

Önce Telefonu Yavaşladı Sonra Kullanılamaz Hale Geldi

İnternete girerek indirdiği programın kaybolduğunu gören G.A. isimli Karabüklü vatandaş ardından cep telefonunun yavaşladığını fark etti. Aradan geçen kısa bir süre sonra ise adeta kullanılamaz hale gelen telefon için teknik servisten yardım istendi. Karabük’te yaşayan G.A., gittiği teknik serviste telefonuna virüs bulaştığı haberini öğrendi. Kendisini uyaran servisçinin önerisi ile maaşını aldığı banka hesabını da kontrol eden G.A., hesabından 36 ay taksit ile 77 bin lira kredi çekildiğini öğrendi.

Hesabından çekilen parayı öğrendikten sonra Karabüklü vatandaş hemen Cumhuriyet Savcılığı’na gidip suç duyurusunda bulundu. Başına gelen olaylar ile şoka uğrayan vatandaş neye uğradığını şaşırdı ve parasının peşine düştü. Hesabından çekilen paranın bir kısmının bahis sitesine aktarıldığını öğrenen G.A., az bir miktarı kurtarmayı başardı. Geriye kalan 37 bin TL civarındaki paranın da Mersin Silifke’de Taşucu mevkiide bulunan bir akaryakıt istasyonunda farklı farklı zamanlarda elektrik borcunun ödendiğini tespit etti.

Dolandırıcıların ağına takılan G.A. isimli mağdur, akaryakıt istasyonundaki Hasan E., ismindeki yetkili kişi ile görüştü ve para iadesi yapılmasını istedi. İlk olarak telefonuna bir program indiren ardından o programın kaybolduğunu gören, sonrasında ise sırasıyla telefonunun yavaşladığını ve kullanılamaz duruma geldiğini fark eden talihsiz vatandaş, geriye kalan 37 bin lira civarındaki parasının 4 aydır ödenmesini beklemekte.