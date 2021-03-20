Tel Rıfat'ta PKK hedefleri ortadan kaldırıldı!

PKK/YPG terör örgütünün işgali altında bulunan Tel Rıfat'tan 18 Mart Perşembe günü Kilis'e iki tane roket fırlatılmıştı. Söz konusu roketlerin boş bir araziye isabet ettiği bildirilmişti.

Konuya ilişkin açıklamada bulunan Cumhurbaşkanı Erdoğan, söz konusu saldırının asla kabul edilemeyeceğini söylemişti. Erdoğan, PKK/YPG terör örgütü tarafından düzenlenen saldırıya gereken karşılığın misliyle verildiğini dile getirmişti.

Cezalandırma atışları gerçekleştirildi

TSK (Türk Silahlı Kuvvetleri) unsurları, PKK/YPG terör örgütü tarafından roket atılmasının ardından söz konusu saldırının yapıldığı tahmin edilen alanlara yönelik cezalandırma atışları gerçekleştirdi.

Hedefler vuruldu

TSK'ya (Türk Silahlı Kuvvetleri) ait ateş destek vasıtaları, Tel Rıfat'ta PKK/YPG'li teröristlere ait hedefleri vurdu. Söz konusu atışlarla birlikte PKK/YPG terör örgütüne ait 20'yi aşkın hedefin ortadan kaldırıldığı öğrenildi.

Teröristler etkisizleştirildi

Öte yandan, birçok teröristin de atışlar neticesinde etkisizleştirildiği kaydedildi.

Ne olmuştu?

18 Mart Perşembe günü PKK/YPG'li teröristler tarafından Tel Rıfat'tan atılan iki roket, Kilis şehir merkezinde yer alan Albay İbrahim Karaoğlanoğlu Mahallesi'ne isabet etmişti. Roketlerin boş araziye denk geldiği bildirilmişti. Vatandaşlar, gürültüyü duyduktan sonra ihbarda bulunmuştu. Bunun üzerine polis ekipleri, söz konusu araziyi çembere almış ve vatandaşların yaklaşmalarına müsaade etmemişti.

Kilis İl Emniyet Müdürü Mahmut Karabulut ile Kilis Valisi Recep Soytürk tarafından olay yerinde inceleme yapılmıştı. Patlamadığı tespit edilen roketler kontrollü olarak ortadan kaldırılmıştı. Ayrıca, roketlerin fırlatıldığı Tel Rıfat'ta bulunan terörist unsurların ateş altına alındığı ifade edilmişti.

MSB'den açıklama gelmişti

MSB (Millî Savunma Bakanlığı), roketlerin Kilis'te boş bir araziye düştüğü saldırıda yaralanan olmadığını bildirmişti. Bakanlık tarafından yapılan açıklamada, herhangi bir tahribatın gerçekleşmediği ifade edilmişti. Rusya tarafına ateşe son verilmesi amacıyla bildirimde bulunulduğu kaydedilen açıklamada, tespit edilen hedeflerin hızlı bir şekilde ateş altına alındığı aktarılmıştı. Açıklamada, bölgede bulunan birliklerin uyarıldığı ve gelişmelerin yakından izlendiği duyurulmuştu.

27 kişi yaşamını yitirmişti

18 Ocak 2016'da DEAŞ terör örgütü, Kilis'te bulunan bir okul bahçesine roket atmıştı. Söz konusu saldırı sonucu biri öğrenci olmak üzere 2 kişi yaşamını yitirmişti. 2018 yılının Şubat ayında da PKK/YPG terör örgütü tarafından Zeytin Dalı Harekâtı esnasında bir roket atılmıştı. 2016-2018 seneleri arasında Kilis'e atılan roketler 27 kişinin yaşamını yitirmesine, 100'ü aşkın kişinin de yaralanmasına neden olmuştu.