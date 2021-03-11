Tel örgü Rum kesimini karıştı!

Güney Kıbrıs Rum Yönetimi'nin (GKRY), Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti (KKTC) üzerinden BM (Birleşmiş Milletler) denetimindeki ara bölgeyi geçerek gelen "düzensiz göçmenleri ve mültecileri engellemek" bahanesiyle sınırın kendi tarafına 11 kilometre uzunluğunda dikenli tel çekme kararı alması Rum siyasetinin havasını fena bozdu.

Muhalefet tepki gösterdi!

Muhalefet, GKRY lideri Nikos Anastasiadis'e, "KKTC ile sınırı tanımış oluyorsunuz" suçlamasında bulundu. Suçlamaya Rum İçişleri Bakanı şu cevabı verdi:

"Biz, düzensiz göçmenlerin kullandığı yolu kapatıyoruz. Durumu hem Birleşmiş Milletler'e (BM) hem de Avrupa Birliği'ne (AB) bildirdik. Sınırlarımızı kontrol altında tutamıyoruz. Ayrıca güvenlik kameraları sistemi ve motosikletli askerlerin devriye gezmesi gibi diğer tedbirleri de alacağız."

Kıbrıs'taki sınır!

Kıbrıs Adası'nda Türk askeri ile Rum askeri arasında Birleşmiş Milletler (BM) denetiminde "Yeşil Hat" ismi verilen, toplam 180 kilometre uzunluğunda ara bölge yer alıyor. Ara bölgenin alanı ise 346 kilometrekare.

Yeşil Hat, 1974 Kıbrıs Barış Harekâtı ile belirlenmişti.

Yeşil Hattın genişliği kent dışındaki bölgelerde 7.5 kilometreye kadar çıkıyor ancak Türk ve Rum kesimlerine bölünmüş hâldeki başkent Lefkoşa'da 3.5 metreye kadar iniyor.

Mülteci bahane mi?

GKRY, tekne ve botlarla KKTC'ye ulaşan mültecilerin, insan tacirliği yapanlar vasıtasıyla gizli bir şekilde Birleşmiş Milletler denetimindeki "Yeşil Hat" isimli ara bölge üzerinden, Avrupa Birliği (AB) toprağı olarak kabul edilen Güney Kıbrıs topraklarına giriş yaptığını iddia ediyor.

GKRY, huduttan kaçak giriş yapan mültecilerle ilgili olarak KKTC'yi suçluyor. Huduttan kaçak giriş yapan çok az sayıda mülteci olduğu biliniyor ancak bu sayı, bir başka ülkenin suçlanması için kesinlikle "yok" denecek kadar düşük bir sayı. Öyle ki, GKRY'ye giren mülteci sayısının onlarca kat üzerinde düzensiz göçmen, AB sınırlarından ve AB içinde dilediği gibi geçişler yapabiliyor.

Rum yönetimi, -Lefkoşa dışında- Birleşmiş Milletler denetimindeki eski havaalanı bölgesini insan kaçakçıları tarafından güzergâh olarak kullandığını iddia ediyor.