Teksaslılar içecek su bulamıyor! Kuyruğa girdiler

ABD'nin (Amerika Birleşik Devletleri) Teksas eyaletinde olumsuz hava şartları sebebiyle elektrik kesintileri gerçekleşmiş ve insanların günlük yaşamı zor bir hale gelmişti. Teksas eyaletinde hava şartları düzelmeye başlasa bile yaşamın bir türlü normale dönemediği fark edildi.

Temiz suya erişim yok

Teksas eyaletinde etkisini gösteren kar fırtınası nedeniyle elektrik kesintileri bir hafta sürdü. Eyaletin birçok bölgesine tekrar elektrik verilse de milyonlarca kişinin hala temiz suya ulaşamadığı ifade edildi. Konuya ilişkin açıklamada bulunan Teksas Çevre Kalitesi Komisyonu, Teksas eyaletinde 8,8 milyona yakın kişinin su sorununa maruz kaldığını duyurdu.

Şişelenmiş sular dağıtılıyor

Teksas eyaletinde gönüllüler ve gıda bankalarının şişelenmiş sular dağıttıkları fark edildi. Uçak, kamyon ve helikopterler aracılığıyla söz konusu eyalete 3,4 milyonu aşkın şişe su gönderildiği bildirildi. Konu hakkında açıklamada bulunan Teksas Valisi Abbott, milyonlarca şişe suyun daha gönderileceğini söyledi.

Elektrik faturaları yükseldi

Teksas eyaletinde elektrik kesintilerinin sebeplerine ve faturaların artmasına ilişkin tahkikat başlatıldığı öğrenildi. Söz konusu eyalette yaşayan milyonlarca insanın kar fırtınaları nedeniyle su ve elektrik kesintilerine maruz kaldığı ifade edildi. Bunun üzerine megavat saat başına toptan elektrik fiyatlarının 9 bin dolara kadar çıktığı belirtildi. Teksas eyaletinde yaşayan bazı insanların Şubat ayına ait faturalarda 17 bin doları gördüklerine dikkat çekildi.

Tepki yağmaya başladı

Bunun üzerine Teksas eyaletinden bir kişi, 120 metrekarelik bir evde yaşadığını belirterek, 1-18 Şubat tarihleri arasında elektrik faturasının 3 bin 801 dolar olduğunu paylaştı. Söz konusu kişi, bunun adaletli olmadığına dikkat çekerek, 2020 senesi boyunca elektrik faturaları için toplam 1.200 dolar ödediğini ifade etti.

"Çalışıyoruz"

Teksas Valisi Abbott, bu duruma tepki göstererek, Elektrik Güvenilirlik Kurulu'nun şeffaf olmadığına dikkat çekti. Abbott, insanların elektrik faturalarında yüksek rakamlar görmemeleri için çalışmaya başladıklarını dile getirdi.

"Yardım fonu için para toplanıyor"

Elektrik faturalarının ödenememesi sebebiyle Kamu Hizmetleri Komisyonu tarafından kesintilere son verildiği bildirildi. ABD (Amerika Birleşik Devletleri) Temsilciler Meclisi Üyesi Ocasio-Cortez, yardım fonu kapsamında şu ana kadar 5 milyon dolar toplandığını ifade etti.

"Dünya üzerinde enerjisi tükenecek son yerdi"

Amerikan basını, Teksas eyaletinin gaz ve petrol ticareti üzerine kurulduğunu belirterek, söz konusu eyaletin "dünya üzerinde enerjisi tükenecek son yer" olarak nitelendirildiğini hatırlattı. Eyaletler arası elektrik şebekelerine dâhil olmayı kabul etmeyen Teksas'ın enerji düzenlemesini ihlâl ettiği aktarıldı.

Güncelleme Tarihi: 22 Şubat 2021, 15:24