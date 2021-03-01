Teksaslılar hala suyu kaynatarak içmek zorunda!

ABD'nin (Amerika Birleşik Devletleri) Teksas eyaletinde 13-17 Şubat tarihleri arasında kar fırtınası etkili olmuştu. Teksas eyaletinde yaşayan insanlar, elektrik ve su kesintileriyle karşı karşıya kalmışlardı. Söz konusu eyalette yaşayan birçok insanın suyu tüketmeden önce hala kaynatması gerekiyor.

"458 talimatname yürürlükte"

Konuya ilişkin açıklama Teksas Çevre Kalitesi Komisyonu'ndan geldi. Söz konusu açıklamada, Teksas eyaletinde 17 milyon insana yönelik 1.709 su kaynatma talimatnamesine son verildiği ifade edildi. Açıklamada, 509 bin 206 insana yönelik 458 talimatnamenin ise hala işlediğine dikkat çekildi.

Sağlık açısından gerekli!

Teksas eyaletinde düşük hava sıcaklıkları nedeniyle su boruları donarak patladı. Su sistemi tamamen tamir edilemediği için insanlar farklı yöntemlerle su bulmaya çalışıyor. Uzmanlar, bu nedenle suyun tüketilmeden önce kaynatılması gerektiğini söylüyor.

Şişe su dağıtıldı

Şubat ayının ortası itibarıyla Teksas eyaletinde yaşayan insanlara 10 milyonlarca şişe suyun dağıtıldığı bildirildi. Fakat bunun yetersiz kaldığı ifade edildi. Söz konusu eyalette musluklarından yeniden su akan insanların, su sıkıntısı yaşayan insanlara yardım ettikleri görüldü. Toplumda rahipler gibi kabul görmüş liderler ile emniyet görevlilerinin resmî binalardaki suları bidonlara koyarak insanlara dağıttıkları fark edildi.

En az 80 kişi öldü

ABD'de (Amerika Birleşik Devletleri) kar fırtınası nedeniyle en az 80 kişinin öldüğü bildirildi. Söz konusu can kayıplarının minimum 47'sinin Teksas eyaletinde gerçekleştiği öğrenildi.

Teksas eyaletinde hava koşullarının normale dönmesinin ardından günlük yaşamın normalleşemediği görülmüştü. Kar fırtınası yüzünden elektrik kesintilerinin bir hafta boyunca devam ettiği eyaletin çoğu bölgesine yeniden elektrik sağlanmış ancak milyonlarca insan temiz sudan yoksun bırakılmıştı. Teksas eyaletinde 8,8 milyona yakın insanın su sıkıntısı çektiği ifade edilmişti. İnsanların kar sularını kaynatarak tüketmeye başladıkları görülmüştü.

Şişelenmiş sular dağıtılmıştı

Gıda bankaları ve gönüllüler tarafından muhtaç durumdaki insanlara şişelenmiş sular dağıtılmıştı. Uçaklar, helikopterler ve kamyonlar aracılığıyla Teksas eyaletine milyonlarca şişe su gönderilmişti. Teksas Valisi Abbott, daha da fazla su gönderileceğini duyurmuştu.

Elektrik faturaları artmıştı

Teksas eyaletinde yaşanan elektrik kesintilerinin nedenleri hakkında inceleme başlatılmıştı. Teksas eyaletinde kar fırtınası yüzünden milyonlarca kişinin hem elektrik hem su kesintisine maruz kalması üzerine megavat saat başına elektrik fiyatları 9 bin dolara kadar yükselmişti. Söz konusu eyalette bulunan insanlarından bazıları, Şubat ayına ait elektrik faturalarında 17 bin doları görmüşlerdi.

Sosyal medyada tepki gösterilmişti

Teksas eyaletinde yaşayan bir sosyal medya kullanıcısı, 120 metrekareye sahip bir ev için 1-18 Şubat dönemine ait Teksaslı elektrik faturasının 3 bin 801 dolar olduğunu ifade etmişti. Bunun adaletsiz olduğunu kaydeden kullanıcı, geçen sene elektrik için toplam 1.200 dolarlık ödeme yaptığını aktarmıştı. Teksas Valisi Abbott, Elektrik Güvenilirlik Kurulu'nun şeffaf davranmadığını belirterek, bu konuda harekete geçildiğini söylemişti.

Biden federal yardım talimatı vermişti

ABD (Amerika Birleşik Devletleri) Başkanı Biden, kış fırtınası yüzünden oluşan olumsuz şartlar sebebiyle Teksas eyaletine yönelik federal yardım talimatı vermişti. Federal Acil Durum Yönetim Kurulu'na bütün afet yardım faaliyetlerinin koordinasyonunu sağlama ve acil durum tedbirleri için gerekli yardımı sağlama görevi verilmişti.