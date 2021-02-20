Teksas'ta insanlar soğuktan donuyor! En az 58 kişi öldü

ABD'nin (Amerika Birleşik Devletleri) iç kesimleri, orta kesimleri ve güney kesimlerinde etkisini gösteren yoğun kar yağışı ve buzlanma insanların günlük hayatlarını olumsuz yönde etkiliyor. Ülkede düşük hava sıcaklıkları ve kazalar sebebiyle şimdiye dek en az 58 kişinin öldüğü ifade edildi. Can kayıplarının birçoğunun buzlanma nedeniyle gerçekleşen trafik kazalarından kaynaklandığı belirtildi.

Evlerinde donarak ölüyorlar

En az 6 kişinin düşük hava sıcaklıkları nedeniyle evlerinde donarak öldüğü ifade edildi. Ev ve iş yerlerinde gerçekleşen elektrik kesintisi sebebiyle araçlarında ısınmaya çalışan çok sayıda insanın karbon monoksit zehirlenmesi geçirdiği kaydedildi. Bazı insanların da konutlarında ısınmaya çalışırken meydana gelen yangınlar neticesinde hayatını kaybettiği aktarıldı.

Hava sıcaklıkları -18 dereceye kadar düştü

Bir hafta süresince Teksas eyaletinde hava sıcaklıkları -18 dereceye kadar geriledi. Hafta sonu itibarıyla hava sıcaklıklarının gündüzleri 10 dereceye kadar çıkacağı ama gece saatlerinde yeniden sıfırın altına gerileyeceği ifade edildi.

Elektrik kesintileri sona erdi mi?

ABD'nin (Amerika Birleşik Devletleri) güney eyaletlerinden dün itibarıyla karlı ve soğuk hava ülkenin kuzeydoğu eyaletlerine doğru kaymaya başladı. Teksas eyaletinde kısmi olarak elektrik kesintilerinin giderildiği kaydedildi. Söz konusu eyalette halen yaklaşık 200 bin iş yeri ve evin elektrik kesintisine maruz kaldığı bildirildi. Oregon eyaleti, Louisiana eyaleti ve Virginia eyaletiyle birlikte ABD (Amerika Birleşik Devletleri) genelinde 400 bini aşkın kişinin elektrikten mahrum kaldığı ifade edildi.

Yeniden kesinti olabilir

Texas Elektrik Güvenilirlik Konseyi tarafından yapılan açıklamada, elektrik şebekelerinin onarılması için ciddi derecede çaba harcandığı belirtildi. Söz konusu açıklamada, elektrik kullanımına yoğun talep olması halinde aşamalı olacak şekilde yeniden elektrik kesintisi yapılabileceği ifade edildi.

Tesisatlarda patlama yaşandı

Teksas eyaletinde bulunan tesisatlarda buzlanma ve don hadiseleri sebebiyle patlamalar gerçekleşti. Bu nedenle su sistemlerinde yaşanan problemlerin sürdüğü kaydedildi. ABD'nin (Amerika Birleşik Devletleri) en fazla nüfusa sahip ikinci eyaleti Teksas'ta musluk sularını kaynatarak içmeleri için 7 milyon insana uyarıda bulunuldu. Teksas eyaletinde 100'ü aşkın su sisteminin ağır tahribata uğradığı ve 14 milyon insanın bu durumdan olumsuz yönde etkilendiği ifade edildi. Federal Acil Durum Yönetimi Ajansı tarafından zor durumda olan eyaletlere gıda ve battaniye yardımı yapıldı. Öte yandan, jeneratör de gönderildi. Teksas eyaletinde yer alan bakımevleri ve hastanelere ait su sistemlerinin tamir edilmesi amacıyla yoğun bir çalışma yürütüldüğü bildirildi.

Biden harekete geçti

Teksas Valisi Abbott, düşük hava sıcaklıkları nedeniyle gıda tedarik zincirinin de olumsuz yönde etkilendiğini dile getirdi. ABD (Amerika Birleşik Devletleri) Başkanı Biden, Abbott ile telefonda görüştü. Söz konusu görüşmede, federal hükümet tarafından ilave yardım desteği meselesinin ele alındığı öğrenildi. Mississippi, Louisiana ve Tennessee eyaletlerinde su probleminin sürdüğü belirtildi. Söz konusu eyaletlerde de musluk sularının kaynatılarak içilmesi önerildi. Teksas eyaletinde etkisini gösteren olumsuz hava koşullarının 45-50 milyon dolarlık kayba neden olduğu ifade edildi.