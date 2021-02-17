Teksas'ı kar fırtınası vurdu! Her yerde elektrik kesildi

ABD'nin (Amerika Birleşik Devletleri) Teksas eyaletini kar fırtınası vurdu. ABD'nin (Amerika Birleşik Devletleri) güney kesimleri ile iç kesimlerinde etkisini gösteren kar yağışı, yağmur ve düşük hava sıcaklıkları sebebiyle hem ısıtma hem de elektrik sıkıntısı ortaya çıktığı ifade edildi. Teksas eyaleti, olumsuz hava koşullarının etkisini gösterdiği eyaletlerden biri oldu. Söz konusu eyalette 4 milyon 300 bin konut ile iş yerinde elektrikler kesildi.

Diğer eyaletlerde de aynı sorun yaşanıyor

Kuzey Carolina, Alabama ve Kentucky gibi eyaletlerde de büyük bir elektrik kesintisinin meydana geldiği ifade edildi. Konuya ilişkin açıklamada bulunan Southwest Power Pool, düşük hava sıcaklıkları nedeniyle elektrik ve ısınmaya yönelik yoğun talep oluştuğunu bildirdi. Söz konusu açıklamada, bu yüzden günün belirli vakitlerinde mecburi olarak elektrik kesintisi yapıldığı kaydedildi.

Isınmak için farklı yöntemlere başvurdular

Teksas eyaletine bağlı Houston kentinde insanların düşük hava sıcaklıkları nedeniyle koruma binalarına gittikleri ifade edildi. Konutlarda yaşanan elektrik kesintisi yüzünden çok sayıda insanın da otomobillerinde ısınma yöntemine başvurdukları görüldü.

Eksi 18 dereceye kadar indi

Teksas eyaletinde hava sıcaklığı -18 derece olarak ölçüldü. Söz konusu eyalette son 30 senenin en dondurucu günlerinden geçildiği belirtildi. Güney Dakota eyaletinde hava sıcaklığı -26 derece, Kansas eyaletinde hava sıcaklığı -34 derece, Minnesota eyaletinde ise hava sıcaklığı -39 derece olarak ölçüldü.

Acil durum ilan edildi

ABD'nin (Amerika Birleşik Devletleri) çoğu eyaletinde olumsuz hava şartları nedeniyle acil durum ilan edildiği öğrenildi. Teksas eyaletinde 3 bini aşkın uçak seferi de olumsuz hava şartları yüzünden iptal edildi.

ABD (Amerika Birleşik Devletleri) Ulusal Meteoroloji Servisi, Teksas eyaleti ile etrafında düşük hava sıcaklıklarının bir süre daha devam edeceğini duyurdu. Buzlu yağmur ve kar yağışının ABD'nin (Amerika Birleşik Devletleri) güney kesimleri ile kuzeydoğu bölgesine doğru yayılacağı ifade edildi.

Kazalar arttı

11 Şubat Perşembe gününden beri etkisini gösteren don ve buzlanma ile olumsuz kış koşulları yüzünden kazalar da artış gösterdi. Söz konusu kazalarda 11 kişinin yaşamını yitirdiği kaydedildi.

"Mangal yakmayın" uyarısı!

Teksas eyaletinin güneyinde bulunan evlerde gaz ile çalışan mangalların yakılmaması için uyarıda bulunuldu. Bu yüzden zehirlenen insanların şu anda hastanelerde tedavi altında olduklarına dikkat çekildi.

Yüzde 75'inde kar yağışı etkili oldu

ABD'ye (Amerika Birleşik Devletleri) Kuzey Kutbu'ndan gelen soğuk hava dalgası nedeniyle aşılama programında da sıkıntı yaşanıyor. Alınan bilgiye göre, şu anda 105 milyon insan olumsuz kış koşulları altında. ABD'nin (Amerika Birleşik Devletleri) yüzde 75'lik bölümünde kar yağışının etkili olduğu ifade edildi. Söz konusu ülkede sadece geçtiğimiz hafta boyunca 2 bin kez hava sıcaklığı rekorunun kırıldığı belirtildi.

Evlerde battaniyeye sarılıp oturuyorlar

ABD'de (Amerika Birleşik Devletleri) insanların evlerinde battaniyeye sarılıp oturduğu anlara dair görüntüler ortaya çıktı. Teksas'ta evlerin düşük hava sıcaklıklarına göre izole edilmemesi nedeniyle insanların zor günler geçirdikleri ifade edildi.