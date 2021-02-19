Teksas'ı kar fırtınası ve elektrik kesintisi vurdu, senatör tatile kaçtı!

ABD'nin (Amerika Birleşik Devletleri) Teksas eyaleti zor günler yaşıyor. Söz konusu eyalette düşük hava sıcaklıkları ve kar fırtınası nedeniyle elektrik kesintileri yaşanmaya başladı. Teksas eyaletinde bu nedenle 20 milyondan fazla insanın elektrikten mahrum kaldığı bildirildi. Konutlarda ve iş yerlerinde yaşanan elektrik kesintisinin ardından insanların market ve mağazaların önlerinde uzun kuyruklar oluşturdukları görüldü. Ayrıca insanların tüp ve su için kuyruğa girdiği anlara dair görüntüler de ortaya çıktı. İnsanların karbon monoksit zehirlenmesinden hayatını kaybetmeye başladığı eyalette düşük hava sıcaklıkları yüzünden su borularının patladığı fark edildi. Teksas eyaletinde yaşayan insanlara musluk sularını kaynatmadan tüketmemeleri tavsiye edildi. Su borularının battaniyelere sarılması önerildi.

Bavulunu toplayıp tatile kaçtı

Teksas eyaletinde durum böyleyken Cumhuriyetçi Senatör Cruz, bavulunu toplayıp tatile kaçtı. Meksika'nın Cancun kentine giden Cruz, kendine gelen eleştirilerin ardından söz konusu seyahatin yanlış olduğunu itiraf etti.

"Çocuklarım tatile gitmek istedi"

Cruz, okulların tatil sürecinde olması sebebiyle çocuklarının seyahat etmeyi istediklerini dile getirdi. İyi bir baba olmaya çalıştığını ve çocuklarının yanında olmak istediğini aktaran Cruz, Teksas'ta yaşanan kriz nedeniyle yetkililerle sürekli temas kurduğuna dikkat çekerek, konutların ısınmasını, suların kullanılmasını ve elektrik kesintilerine son verilmesini hedeflediklerini söyledi.

"Eyalette olmam gerektiği için geri döndüm"

Meksika'da tatil yapmayı düşündüğünü ama Teksas eyaletinde olması gerektiği için geri döndüğünü aktaran Cruz, kendisine gelen tepkilerin gündemdeki konuları gölgelemesini istemediğini dile getirdi.

"İnsanlar ölüyor"

Demokratlardan Teksas eyaletinde kriz yaşanırken tatile giden Cumhuriyetçi Senatör Cruz'a tepki yağdı. O tepkilerden biri Demokrat Partili temsilci Gene Wu'dan geldi.

Gene Wu, Teksas eyaletinde insanların soğuktan öldüklerini ve içecek su bulamadıkları için donan suları eriterek içtiklerini belirterek, böyle bir durumda Cruz'un Meksika'ya seyahat ettiğini kaydetti.

Demokrat Partili temsilci Mark Pocan, Teksas eyaletinde milyonlarca insanın susuz kaldığını ve elektrik kesintileri nedeniyle mağdur olduğunu ifade ederek, Cruz'un Meksika'da plajda keyif yaptığına dikkat çekti.

Elektrik kesintileri devam edecek

Houston Belediye Başkanı Turner, Teksas eyaletinde elektrik kesintilerinin bir süre daha devam edeceğini söyledi. Bu nedenle Teksas eyaletinde yaşayan insanların, iş yerlerini ve kiliseleri ısınmak için kullandıkları fark edildi.

"Doğal gaz sevkiyatı yapmayın"

Teksas Valisi Abbott, eyalet dışına gaz sevkiyatının durdurulması yönünde talimat verdi. Teksas eyaletindeki jeneratörlere doğal gaz sevkiyatı yapılması için çağrıda bulunan Abbott, kar fırtınasının ardından elektrik şebekelerinde güç yetersizliği oluştuğunu söyledi. Abbott, doğal gaz jeneratörlerinin tekrar faaliyete geçmesi konusunda büyük bir sıkıntıyla karşı karşıya olunduğunu ifade etti.

"Oksijen problemi var"

Acil Durum Yönetimi Bölümü Başkanı Kidd, Teksas eyaletinde yaşanan krize ilişkin açıklamada bulundu. Kiddi, hastane, huzurevi ve diyaliz merkezi gibi yerlerde ihtiyaçların giderilebilmesi amacıyla harekete geçildiğini söyledi. Basında yer alan haberlerde, söz konusu yerlerde hem su kesintisinin yaşandığı hem de oksijen eksikliği gibi önemli bir sorunun yaşandığı belirtildi.

İnsanlar arabalarında ısınıyor

Houston şehrindeki insanların elektrik kesintisi üzerine kendi arabalarında ısınarak hayatta kalmaya çalıştıkları fark edildi. Southwest Power Pool, düşük hava sıcaklıklarının etkili olması üzerine elektrik ve ısınmaya yönelik yoğun talep gerçekleştiğini, bu yüzden elektrik kesintilerinin zorunlu olarak yapıldığını duyurdu.