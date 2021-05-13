Tekirdağlı Şehit Askerin Bağış Vasiyeti Yerine Getirildi

Geçen sene rejim unsurlarının hava saldırısında Suriye'nin İdlib kentinde şehit olan 24 yaşındaki Piyade Uzman Onbaşı Recep Bekir şehit olması durumunda, devletin ailesi ve kendisi için vereceği tüm paranın memleketi olan Tekirdağ Ergene ilçesinde bulunan vatandaşların da desteği ile yapımına başlanan camiye bağışlanmasına istemişti. 24 yaşındaki Piyade Uzman Onbaşı Recep Bekir, şehit olduktan sonra kendi adının verildiği caminin büyük bir bölümü tamamlandı ve bayram namazı ile ibadeti açıldığı öğrenildi. 27 Şubat tarihinden rejim unsurlarının hava saldırıları sebebiyle şehit olan Bekir, şehit olmadan önce izin tarihinde geldiği memleketi Tekirdağ’ın Ergin ilçesinin Yeşiltepe Mahallesi'nde ağabeyi Dursun Ali Bekir ile gezintiye çıkmıştı. İzin gününde memleketine gelen ve abisi ile gezen şehit asker vatandaşların katkıları ile yapılan camiyi gördü veya ağabeyine “Katkı olması için 1 2 maaşını bırak, bu sayede bir katkın olur” dedi. Ağabeyi, şehit kardeşinin sözleri üzerine “Bu iş, bir iki maaş ile olacak değil. Ben üstüme düşen görev neyse yapacağım dedi.”

24 yaşında şehit olan Recep Bekir izin dönüşünden bir ay sonra ise Türk Silahlı Kuvvetleri'nin Suriye'de terörist unsurları etkisiz hale getirmek adına İdlib kentine göreve gitti. Şehit asker geçen sene Şubat ayında rejimin uçaklar ile düzenlemiş olduğu hava saldırısında 33 silah arkadaşı ile birlikte hayatını kaybetti. Şehit askerin ağabeyi Dursun Ali Bekir ise İdlip'te bulunan kardeşi ile sık sık telefonda görüştüğünü ve kardeşinin kendisine yapımı süren camiyi sorduğunu belirtti.

Bir gün telefonda konuştuklarında ise her gece aynı rüyayı gördüğünü ifade eden 24 yaşındaki Şehit asker, şehit olması durumunda devletin kendisi ve ailesi adına ödeyeceği para ve yardımların tamamının caminin yapımında kullanılması istediğini söyledi. 33 arkadaşı ile birlikte şehit düşen askerin abisi ise bu konuşmadan 1 gün sonra kardeşinin şehit düştüğünü açıkladı.