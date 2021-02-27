Tekirdağ'daki buğday tarlaları tamamen zehirlenmiş!

Sanayileşmenin Tekirdağ'daki buğday tarlaları üzerindeki etkisi, askıya alınan ÇED dosyasıyla yeniden konuşulmaya başlandı. Milliyet gazetesi muhabiri Mert İnan'ın derlediği habere göre; bilim insanları Marmaracık mevkiinde bulunan "Plastik Sanayi Toplu İşyeri Yapı Kooperatifi"nin arazilerini inceledi ve önemli bulgulara ulaştı. Yaklaşık 2 milyon 800 bin metrekarelik tarım alanını inceleyen bilim insanları, bölgedeki toprağın adeta zehirlendiğini ortaya çıkardı. Raporda yer alan bilgilere göre incelenen tarım topraklarında, normal değerlerden 2.1 kat fazla nikel ve 17.6 kat fazla kromun tespit edildiği vurgulandı. Söz konusu alanın "ağır metal kirliliğine maruz bırakıldığı" ve "toprağın özelliğini kaybettiği" ifade edildi.

Plastik Sanayi Toplu İşyeri Yapı Kooperatifi, kendi tarım alanlarına "plastik sanayi tesisi" kurmak isteyince durumun tehlikeli sonuçları olabileceğini kaydeden çevrecilerin bu tesisin yapımına karşı çıktığı belirtildi. Bölgenin "birinci derece tarım alanı" olduğu ve bu nedenle üzerine "herhangi bir sanayi tesisinin kurulamayacağı" ifade edildi. Konuyla ilgili Prof. Dr. Aydın Adiloğlu, Doç Dr. Sevinç Adiloğlu ile araştırma görevlisi Yusuf Solmaz'ın 10 Aralık 2018 tarihinde hazırladığı bilirkişi raporu ortaya çıktı. Raporda buğday tarlalarının bulunduğu alanın "tamamen zehirlendiği" kaydedildi. Sanayi atıkları sonucu alanın "tarım yapılamaz" hale geldiği aktarıldı.

Bölge bilinçli şekilde kirletilmiş olabilir mi?

Bahsi geçen tarım arazisinin hem sanayi tesisiyle hem de TEM Otoyolu ile çevrelendiği ve tarımsal arazi özelliğini kaybettiği aktarıldı. Trakya bölgesinde bulunan topraklardaki organik madde miktarını yüzde 1.5'tan az olduğu kaydedildi. Toprakta bulunan yüksek krom oranları nedeniyle bitki tohumlarının çimlenemediği belirtildi. Söz konusu alanda tarım yapılması durumunda, bu toprakta yetiştirilecek bitkilerle beslenen hayvan ve insanların zehirleneceği ifade edildi. Sanayi tesislerinden solayı ağır metal kirliliğinin Trakya'nın birçok bölgesinde tespit edildiği belirtildi. Konuya dair açıklamada bulunan Çevre ve Sağlık Komisyonu Başkanı Murat Sevgi, bölgenin bilinçli olarak bir amaç güdülerek kirletilmiş olabileceğinin altını çizdi.

Güncelleme Tarihi: 27 Şubat 2021, 10:54