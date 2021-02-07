Tehlike Alarmı! Ergene Nehrindeki Sanayi Atıklarının Zehri Yer Altı Sularına Karıştı

Türkiye’de koronavirüs salgını ile mücadele sürerken, bir yandan da sağlıklı yaşamı tehdit eden gelişmeler yaşanıyor. Halk sağlığı uzmanlarından yapılan açıklamada, yaşanan etkili yağışların ardından sonra taşan Ergene Nehri’nde, sanayi atıkları kaynaklı zehirlerin yer altı suları ile karıştığı ifade edildi.

Ergene Nehri, sanayi atıklarından ötürü tanınamayacak halde

Sudaki kimyasal atıklar toprağa karıştı

Sanayileşmenin çok yoğun olduğu bir bölge olan Trakya’da Ergene Nehri, birçok fabrikanın atıklarını atmasından ötürü dördüncü sınıf çok kirlenmiş su durumuna geldi. Ancak bu durumun üzerine gelen aşırı yağışlar, Ergene havzasındaki tarım arazilerini dahi tehdit eder duruma geldi. Zira nehirdeki taşkın, kimyasal atıkların tarım alanlarına ulaşmasına neden oldu.

Babaeski, Pehlivanköy ve Uzunköprü mevkiindeki tarım arazilerinin zehirli Ergene sularının altında kaldığı ifade edilirken, patoloji uzmanı Prof. Dr. Osman İnci, konuyla ilgili “Taşkın çok ciddi sağlık riskleri içeriyor. Tarımsal alanlar su altında kaldı. Taşkınla gelen kimyasal atıklar ne olacak, bilmiyoruz. Taşkın bölgesindeki tarım arazilerinde ivedilikle toksitise ölçümleri yapılmalı. Yer altı sularının kirlenmesi de söz konusu. Toksik maddelerin taşındığı suyun ne kadarı yer altı sularına karıştı bilinmiyor. Ergene suyunun kapladığı topraklardan çıkacak mahsullerin halk sağlığına zararları araştırılmadan satışa sunulması riskler yaratır” dedi.