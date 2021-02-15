TEB Çöktü! CEPTETEB Çöktü! Neden Girilemiyor? Bankalar Neden Çöküyor

Bankaların mobil uygulamaları vatandaşların birçok işine şubeye gitmeden kolay bir şekilde halledebilmesine olanak sağlıyor. Ancak TEB Bankası'nın uygulaması CEPTETEB mobil uygulamada değişim problemleri çıkarıyor. Peki vatandaşların işine birkaç dakikada halledilebilmesini sağlayan CEBTETEB uygulaması neden açılmıyor? CEPTETEB mobil uygulaması çöktü mü?

CEPTETEB Neden Açılmıyor, CEBTETEB Çöktü Mü?

Bankadan henüz resmi bir açıklama gelmese de, CEBTETEB uygulamasının açılmaması aynı zamanda müşteri hizmetlerine bağlanırken problem yaşanması da uygulama ile ilgili teknik bir problemin olduğunu düşündürüyor.

CEBTETEB Uygulaması Nedir?

CEBTETEB, bankaya veya ATM'ye gitmeden bütün bankacılık işlemlerini, internet mobil destek merkezi ve ATM gibi dijital kanallar aracılığı sayesinde yapmak istediğiniz bütün işlemlerini en kolay ve en hızlı şekilde size hizmet olarak sunan, TEB'in yeni nesil dijital bankacılık platformudur.

Bankadan resmi bir açıklama gelmese de, vatandaşların bu durumdan oldukça muzdarip olduğu ve işlerinin aksadığı göz önüne alınırsa en kısa zamanda yetkililer bu problem için çözüm üreteceklerdir.

CEBTETEB Uygulamasından Hangi İşlemler Yapılabilir?

CEBTETEB internet şubede yapabileceğiniz temel işlemler şunlardır; Basit bir şekilde hesap açabilir veya mevcut hesabınıza hızlı ve kolay bir şekilde kapatabilirsiniz. Güvenli bir şekilde USD, EUR, GBP yada altın alıp, istediğiniz zaman satabilirsiniz. İstediğiniz banka hesabına veya kendi hesaplarınız arasında para transferi gerçekleştirebilirsiniz, para transferiniz veya ödemeleriniz için talimatlar oluşturabilirsiniz. Uygulama aracılığı ile vergi ya da fatura ödemelerini yapabilir, faturasız olan telefon haklarınıza TL yüklemesi yapabilirsiniz. Mevcut Bütün banka kredileri de bu kanal yolu ile hızlı bir şekilde ödeyebilir, bankacılık ürün ve işlemleri ile ilgili olan her türlü ayarlamalarını kontrol paneli üzerinden kolay bir şekilde değiştirebilir, mevcut kişisel bilgilerinizi güncelleyebilirsiniz.

CEBTETEB'de Hangi Gün ve İşlem Yapılabilir?

Hafta içi saat sabah 09:00 ile 18:00 işlem yapabilirsiniz. bu saatler dışında kalan saatlerde ise döviz alım/ satım işlemlerinizi güvenli bir şekilde CEBTETEB İnternet şubesinden gerçekleştirebilirsiniz.

Güncelleme Tarihi: 15 Şubat 2021, 16:47