TBMM Kamu Denetçisi Personel Alımı Yapılacak

Genel olarak özel koşulları bulunan bu kamu denetçisi ve baş denetçisi ilanlarına başvuru yapmak isteyen kişilerin sıkı bir ön koşuldan geçmesi ve ona göre işe alınması gerçekleşecektir. 2016 yılında Kasım ayında yapılan ve görevde olan kişilerin yerine 4 kamu denetçisi ve kamu baş denetçisi alınarak göreve sokulacaktır. İlanlar ise şu an için açık olarak bulunmaktadır.

KAMU BAŞ DENETÇİSİ VE KAMU DENETÇİSİ İÇİN BAŞVURU KOŞULLARI

TBMM tarafından açılan kamu baş denetçisi ve kamu denetçisi ilanlarına çeşitli koşullar dahilinde başvuru yapılabiliyor. Bu başvuru koşulları ise öncelikle Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olmak gerektiği şeklinde başlıyor. Daha sonrasında ise kamu baş denetçisi için 50 ve kamu denetçisi için de 40 yaşını doldurmuş olmak gerekiyor diyebiliriz. Ön koşullar olmak üzere bunların mutlaka sağlanması gerekiyor. Bunun yanında hukuk, siyasal bilgiler, iktisadi ve idari bölümlerinden mezun olmak gerektiği koşullar içerisinde yer alıyor. İşletme fakülteleri de dahil olmak üzere 4 yıllık lisans fakültelerinden mezun olmuş kişiler başvuru yaparak kamu baş denetçisi ve kamu denetçisi olma imkânını elde ediyor. Yurt dışında okumuş olan kişiler ise dengi bir mezun diplomasına sahip olduktan sonra direkt olarak başvuru yapabiliyor.

Kamu baş denetçisi ve kamu denetçisi başvuru koşulları olarak herhangi bir kamu hakkından mahrum olmamak gerektiği de söyleniyor. Eğer herhangi bir suç işlemiş ve bundan dolayı suç kaydı oluşmuş kişiler varsa direkt olarak başvuruları iptal ediliyor. Başvuru yapan kişilerin herhangi bir sabıkası olmaması gerekiyor. Bunun yanında başvuru yapan kişilerin herhangi bir partiye üye olmaması ve dahil olmaması gerekiyor. Adının siyasi olaylarla anılmaması ve siyasal örgütlere katılmaması isteniyor. Bunun yanında siyasi görüşlerinin herhangi bir ortamda açık bir şekilde anlatılmaması ve bu tip durumlarda bulunmaması talep ediliyor. Türk Ceza kanunu çerçevesinde bulunan 53’üncü maddesinde belirtilen suçların herhangi biri de işlenmemiş olması başvuru yapan kişilerde bulunması gerekiyor. Gereken şartları sağlayan kişiler ise direkt olarak başvuru yaparak kamu baş denetçisi ve kamu denetçisi olma şansını elde edebiliyor.

KAMU BAŞ DENETÇİSİ VE KAMU DENETÇİSİ İÇİN BAŞVURU NASIL YAPILIR?

Kamu baş denetçisi ve kamu denetçisi için açılan ilanlara başvurmak isteyen kişilerin direkt olarak TBMM resmi web sitesi üzerinden ilgili başvuru adımlarını gerçekleştirmesi gerekiyor. TBMM tarafından açılan ilanların yine aynı şekilde kendine göre bir başvuru adımı bulunuyor. Resmi Gazete’de de yayımlanan başvuru adımlarını sağlayan kişiler koşulları sağladıktan sonra göreve başlayabiliyor. Tam olarak 4 kamu baş denetçisi ve kamu denetçisi alacak olan TBMM bu konuda titiz davranarak kişilerin bütün geçmişini ve öz geçmişini inceliyor. Buna göre bir alım gerçekleştirerek göreve başlamayı mümkün kılıyor.

Eğer kamu baş denetçisi ve kamu denetçisi iş ilanlarına gereken zamanda başvuru yapılmamış ise başvurular değerlendirilmiyor. TBMM sayfasında bulunan son başvuru tarihinden sonra yapılan hiçbir başvuru kabul edilmiyor. Bunun yanında başvuru için gereken belgelerin eksik ya da yanlış olması durumunda da başvuru yapan kişiler haklarını kaybediyor.