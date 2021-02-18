TBMM'de yasa teklifine onay verildi: Uzman erbaşların emeklilik yaşı kaç oldu?

Uzman erbaşların emeklilik yaşı kaç oldu? TBMM'de (Türkiye Büyük Millet Meclisi) onay verilen yasa teklifi ile uzman erbaşların emeklilik yaşı 55 oldu.

TSK (Türk Silahlı Kuvvetleri) Personel Yasası ile bazı yasalarda MSB (Millî Savunma Bakanlığı) kadrolarında görev yürüten kişilerin deneyimlerden daha etkili ve uzun bir şekilde faydalanılması ve özlük haklarının geliştirilmesi gibi düzenlemelere gidilmesine ilişkin yasa teklifinin birinci kısmında bulunan 8 maddeye TBMM (Türkiye Büyük Millet Meclisi) Genel Kurulu'nda onay verildi.

Söz konusu yasa teklifinde onay verilen maddeler doğrultusunda uzmanlık eğitimi almak üzere Sağlık Bilimleri Üniversitesi'nde bulunan misafir askerî personele ödeme gerçekleştirilecek.

Yoklama kaçağı ve bakaya (askerlik görevini ifa edeceği yer belirlenen ama söz konusu yere gitmeyenlere bakaya ismi veriliyor) suçlarında mazeret olarak nitelendirilen durumlar, yasada ifade edilen mazeretler ile kısıtlanacak.

Uzman erbaşların emeklilik yaşı kaç oldu?

Uzman erbaşların emeklilik yaşı, deneyimlerinden daha etkili ve uzun bir şekilde faydalanılabilmesi için 55'e yükseltilecek. Sağlık durumu uygun olan uzman erbaşlar, gerekli görülmesi durumunda 60 yaşına kadar orduya dâhil edilebilecek. Orduya alımda bu kişilerin en gençlerine öncelik verilecek.

- TSK'da (Türk Silahlı Kuvvetleri) güç şartlarda görev yürüten ve sadece emekli olana kadar kısa bir süre boyunca kamu personeli olarak çalışan uzman erbaşlara, benzerlerine verilen emekli aylığının verilmesi hedefleniyor.

- Askerî kantinlerin ısınma, su ve elektrik giderleri için genel bütçeden pay ayrılacak. Üçüncü şahısların işlettiği ya da kiraya verilen bölümler hariç tutulacak.

- Özel Kuvvetler Komutanlığı nezdinde dış kaynaktan direkt olarak görev yürütmeleri için alınan subaylara ilişkin de karar verildi. Söz konusu subaylar arasında eğitimi bitirmeden önce temin sürecinde ortaya konan sağlık koşulları ile benzeri koşulları yerine getirmedikleri daha sonra fark edilenler ile bu koşulları yitirenlerin ilişiklerine son verilecek.

- Dış kaynaktan görev yürütmeleri için alınan astsubaylar arasında deneme süresinin sona ermesinden önce temin koşullarını yerine getirmediği fark edilenlerin ya da bu koşulları yitirenlerin; Özel Kuvvetler Komutanlığı nezdinde dış kaynaktan direkt olarak görev yürütmeleri için alınan astsubaylar arasında da eğitimi bitirmeden önce temin sürecinde ortaya konan sağlık koşulları ile benzeri koşulları yerine getirmedikleri daha sonra fark edilenlerin ilişiklerine son verilecek.

- Arabuluculuk komisyonlarında hukuk sınıfı subaylar görev yürütebilecek. Dış kaynaktan görev yürütmeleri için temin edilen hukuk sınıfı subay adayları, temel askerlik eğitimi aldıktan sonra subay olabilecek.

- Öte yandan, söz konusu yasa teklifiyle birlikte kurum amirleri ya da kıta komutanlarının, hukuk sınıfı subayların disiplin amiri olmaları hedefleniyor.