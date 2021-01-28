"Tayyip'e sor" yazan hocanın istifası istendi!

Marmara Üniversitesi'nde ilginç bir olay yaşandı. Öğretim Görevlisi Nomer'in hazırladığı sınav sorusunun seçeneklerinden biri dikkat çekti. Söz konusu seçenekte Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan yalnızca "Tayyip" olarak bahsedildiği görüldü. Bu durum sosyal medyada en çok konuşulan konulardan biri oldu.

Nomer, "Ekonomiye Giriş 1" dersi için hazırladığı online sınavda "Ayakkabı almak istiyorsun ama söz konusu ayakkabı oldukça pahalı. Bunun anlamı nedir?" şeklinde bir soruya yer verdi. O sorunun seçeneklerinden birinin "Bunu Tayyip'e sor." olduğu görüldü. Söz konusu sınavda fındık üretimine ilişkin başka bir soru daha vardı. Bu sorunun seçeneklerinde de "Tayyip daima kazanır." şeklinde bir cümlenin yer aldığı fark edildi. Sosyal medya kullanıcıları, Nomer'in görevine son verilmesi için çağrıda bulundular.

Tahkikat başlatıldı

Sınavdaki soruların büyük tepki çekmesi üzerine üniversitenin rektörlüğü harekete geçti. Rektörlük tarafından yapılan açıklamada, İktisat Bölümü Öğretim Görevlisi Nomer'in "Ekonomiye Giriş 1" dersi için hazırladığı online final sınavında Cumhurbaşkanı Erdoğan'a yönelik yakışıksız ifadelerin kullanıldığı ifade edildi. Söz konusu açıklamada, dersi alan öğrencilerin üstünde bir algı oluşturma çabasına girişildiğine dair iddiaların ardından Nomer hakkında hızlı bir şekilde idari tahkikat başlatıldığı kaydedildi.

İstifası talep edildi

Marmara Üniversitesi yönetimi, alınan bilgiye göre, Nomer'in istifa etmesini veya emekli olmasını talep etti. Bunun gerçekleşmemesi durumunda Nomer'in görevine son verileceği bildirildi.

Bakan Varank'tan tepki gelmişti

Sanayi ve Teknoloji Bakanı Varank, konuya ilişkin yaptığı açıklamada, bu tarz kişilerin üniversiteleri "bilim merkezi" olarak görmediklerine dikkat çekmişti. Varank, söz konusu politik ağzı "aşağılık" olarak nitelendirmiş, kanunlara uygun rektör atamalarını bile militan gösterisine dönüştürenlerin gerçek hedeflerinin de bu olduğunu kaydetmişti.

Güncelleme Tarihi: 28 Ocak 2021, 17:16