Taşeronda Rekor Zam! İkramiye ve Maaşlara Yüzde 60 Zam Geldi

Toplu iş sözleşmeleri de aynı nedenler yüzünden ayrı ayrı imzalanmaktadır. İmzalanan sözleşmelerden sonra;

Maaş zam oranları,

En düşük maaş miktarları,

Mesai saat ücretleri gibi merak edilen konu başlıkları kesinlik kazanmaktadır.

Taşeronda rekor zam olarak tanımlanan haber ise Kocaeli Büyükşehir Belediyesi’nden gelmiştir. Belde A.Ş. bünyesinde çalışmaya devam eden taşeron işçiler için kesin rakamlar geçtiğimiz günlerde açıklanmıştır.

Taşeron İçin Beklenen Zam Geldi

Kocaeli Belediyesi bünyesinde 5.700 taşeron işçi bulunmaktadır. Bu işçiler için rekor zam uygulamasına gidilmiştir. İşçiler için açıklanmış olan rakamlar bundan sonraki maaş dönemlerinde hesaplarda kendini göstermeye başlayacaktır. Taşerona beklenen zam haberlerinin toplu sözleşme maddeleri üzerinden açıklanması durumun netliğini ortaya koymaktadır.

Karşılıklı imzaların atılmasından hemen sonra gerek zam oranları gerekse tanımlanmış olan yeni haklar üzerine açıklamalar gerçekleştirilmektedir. Bu bağlamda en çok merak edilen konu başlıkları tayin durumudur. Toplantı çerçevesinde sadece Büyükşehir Belediye Başkanı değil sendika yöneticileri de kendini göstermiştir. İmzada oranların yüksek olması çalışanları memnun etmiştir. Oranlar, bu zamana kadar yapılan en iyi sözleşme artısı kazanımı sağlatmıştır.

%60 Oranında Zam Uygulanacak

Beklenen taşeron işçi maaş zammında Kocaeli Belediyesi’nden açıklamalar gelmiştir. Belediye ve sendika arasında imzalanan anlaşma çerçevesinde taşeron işçiler için %60 zam uygulanmasına karar verilmiştir. %60 zam uygulamasından sonra taşeron işçilerin ciddi şekilde rahat etmeleri beklenmektedir. Salgın çerçevesinde;

Mesai saatlerinin değişmesi,

Mesai ücretlerinin değişmesi,

İşten çıkarma ya da ara verilme oranlarının artması büyük mağduriyetler ortaya çıkarmıştır.

En Düşük Maaş Tutarları Ne Oldu?

Kocaeli Belediyesi ile varılan anlaşma çerçevesinde 2020 yılında yaşanan mağduriyetlerin giderilmesi beklenmektedir. Belediyenin bu adımı diğer taşeron işçilerin de umutlanmasını sağlamıştır. Zira toplu iş sözleşmeleri hakkında imza aşamasında olan onlarca belediye bulunmaktadır.

Kocaeli Belediyesi bünyesinde mesai harcayan taşeron işçilerin en düşük maaş tutarları da anlaşma sonrasında güncellenmiştir. Anlaşma öncesinde elde edilen veriler en düşük maaş biriminin 2.500 TL olduğu yönündedir. Buna karşın %60 oranında yapılan zam ile birlikte maaşların 4.500 TL olması beklenmektedir.

Maaş oranlarının belirlenmesinde taşeron olarak çalışan işçilerin kişisel durumları da göz önünde bulundurulmaktadır. Ülkemizde;

Medeni durum,

Eşin çalışma durumu,

Çocuk sayısı,

Çocuk yaşı gibi tutarlar maaşların değişimine neden olmaktadır.

Gerçekleştirilen değişimler işçilerin de memurların da daha rahat şekilde geçinmelerini sağlamaktadır. Anlaşma sonrasında yetkililerden gelen açıklamalar da basın ile paylaşılmıştır. Pandemi çerçevesinde 200 milyon işçinin işini kaybettiği açıklamalarda vurgulanan konulardan biridir. Maaş sorununun çözülmesinden sonra iş kaybı sorununun çözümleneceği de açıklamaların önemli detaylarındandır.

Yevmiyelerde En Düşük Tutarlar

Merak edilen taşeron işçi yevmiye miktarları da artık kesinlik kazanmış durumdadır. Gelen açıklamalar anlaşma sonrasında;

98 TL ila 125 TL arasındaki yevmiyelerin 157,4 TL’ye

144 TL’ye kadar olan yevmiyelerin 180,66 TL’ye

156 TL’ye kadar olan yevmiyelerin ise brüt olarak 194 TL’ye çıkarıldığını göstermektedir.

Taşeron işçilerin ek ödeme miktarları ve ikramiyeleri de imzalanan anlaşma çerçevesinde artış göstermiştir. Bunun için bahsedilen kişisel durumlara göre hareket edilmektedir. Evli, çocuklu ve eşi çalışmayan işçiler diğerlerine göre daha yüksek ek ödeme temin etmektedir. İkramiyeler ise;