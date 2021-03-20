Taşeron İşçilere Yüzde 40 Zam, 20 Gün İkramiye, 400 TL İzin Zammı Müjdesi Geldi

Kamu ya da belediyelerden farklı alanlarda çalışan birçok taşeron çalışan için toplu sözleşme 2021 yılında yapılacak. Beklenen sözleşme ile taşerondan sürekli işçi kadrosuna geçecek 1 milyona yakın işçimiz için sözleşme masası kurulacak.

TİS görüşmelerine dair son dakika haberleri ise yaşanmaya devam ediyor. Sendikalar çalışanlarımızın haklarını korumak ve genişletmek için her kalemde mücadelelerine devam ediyor. Bir görüşme de Hizmet İş Sendikası ve Derince Belediyesi arasından gerçekleşti. İmzalanan sözleşmeye göre işçilerimizin maaşlarında %40 oranında artış yaşandı. Peki diğer taşeron işçiler bu durumdan nasıl etkilenecek?

TİS görüşmelerinde taşeron işçilerimizi sevindirecek gelişmeler yaşanmaya devam ediyor. Derince Belediyesi ile yapılan sözleşme sonucunda işçilerimiz, %40 zam, 400 lira izin harçlığı hakkı kazandı. Bunun yanı sıra işçilerimizin günlük yemek ücreti de 5 liradan 20 liraya yükseltildi. Yani Derince Belediyesinde evli ve iki çocuk sahibi olan bir çalışan için en düşük olarak yeni zamla birlikte net 4 bin 200 lira alacak. Yapılan son sözleşme ile taşeron işçilerimizin sosyal ve mali hakları bir kez daha gündeme geldi. İyileştirmeler devam etsede hala birçok taşeron işçimizin haklarında eksiklikler mevcut.

EN DÜŞÜK YEVMİYE 140 TÜRK LİRASI OLDU

Taşeron işçilerimizin özlük hakları her anlamda iyileştirilmeye devam ediyor. Yapılan son anlaşmayla birlikte projeye bağlı çalışan işçilerimizin günlük yevmiyeleri %40 zam ile birlikte 102 liradan 140 liraya yükseltildi.

MAAŞLARA %40 ZAM GELDİ

İşçilerimize %40 oranında zammın yanında aynı zamanda sosyal haklarındaki birçok eksiklik de giderildi. Bir diğer yeni gelişme ise taşeron vatandaşlarımız için izin paraları oldu. Daha önce hiç verilmeyen izin parası da artık işçilere verilmeye başlanacak. Derince Belediyesi tarafından yapılan bu yeni sözleşmenin ise ülke çapında örnek teşkil etmesi ve diğer çalışanların haklarınında iyileştirmesine yardımcı olunması hedefleniyor.

TEDİYE ÖDEME TARİHLERİ NE ZAMAN? AÇIKLANDI MI

Her yıl yapılan tediye ödemeleri için de tarihleri Resmî Gazete aracılığıyla yayımlandı. Kamu çalışanı taşeron işçiler ödemelerinin ilk yarısını 28.01.2021 yılında almıştı. İkinci yarısını da 11.05.21 tarihi itibariyle alacaklar. Öte yandan maden işletmelerinde çalışan taşeron işçiler ise ödemelerini tek sefer de 24.12.2021 tarihinde alabilecekler.

Tediye yani vatandaşlarımız verilen ilave ödemeler, taşerondan kadroya geçme koşulu ile her işçiye verilmektedir.

İLAVE TEDİYE ÖDEMELERİ NASIL HESAPLANIR?

Taşeron işçilerimize verilen tediye ödemeleri 52 gün üzerinden hesaplanır. İşçilerimizin tediye ödemelerini hesaplamak için öncelikle günlük brüt kazançları hesaplanmalıdır. Aylık kazanç 30’a bölünür ve böylece günlük brüt kazanç ortaya çıkar. Bu rakam da 52 gün ile çarpılır.

İLAVE TEDİYE ÖDEMELERİ NE KADAR?

Kamuda ve diğer alanlarda çalışan birçok taşeron işçimize genellikle yılda iki kez tediye ödemesi yapılmaktadır. İşçilerimizin tediye hesapları maaşlarına göre değişiklik gösterebilir. Bizim size yukarıda belirttiğimiz şekilde ya da internet üzerinden de hesaplamanızı yapmanız mümkün. Fakat asgari ücretli çalışan bir taşeron kesintiler çıkarıldıktan sonra 3 bin 646 lira tediye ödeneği alır.