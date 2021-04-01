Taşeron İşçilere 1000 TL Seyyanen Zam, Yüzdelik Dilim, Tayin Hakkı İle İlgili Flaş Gelişmeler!

Son zamanlarda, taşeron işçilere yapılacak olan 1000 TL seyyanen zam, yüzdelik dilim ve tayin hakkı gibi konular sosyal medyada sık sık yer alıyor. Yeni yılın başlaması ile birlikte 4/D'li personellerin merakla beklediği zamla ilgili resmi açıklamalar, işçi sendikası tarafından talep edilenler ve Çalışma Bakanlığı tarafından hazırlanan tasarılar yakından takip ediliyor.

TAŞERON İŞÇİLER İÇİN YENİ SÖZLEŞME GELİYOR

2021 yılının Haziran ayında yapılması beklenen 2021 Toplu İş Sözleşmesi (TİS) görüşmelerinin Temmuz ayının sonuna kadar devam edeceği ön görülüyor.Kamu kurum ve kuruluşlarında çalışan taşeron işçilerin heyecanla beklediği 2021 TİS görüşmelerinde işçilerin talepleri ilk defa masada söylenecek. Söz konusu görüşmelerde, taşeron işçiler için maaş zammı, yüzdelik dilim, tayin hakkı, ikramiyelerin artırılması, görev tanımı gibi başlıklar ile ilgili önemli değişiklikler yapılacak.

TİS masasına yatırılması beklenen konulardan en önemlisi ise 1000 TL seyyanen zamtalebidir. Çalışma Bakanlığı'nın konuyla ilgili nasıl bir karar alacağı ve seyyanen zammın kabul edilmesi durumunda ne kadar zam yapılacağı işçiler tarafından merak edilmektedir.

2021 TAŞERON İŞÇİ MAAŞ ZAMMI SON DAKİKA

Geçtiğimiz dönemlerde, her 6 ayda bir, yüzde 4 zam alan taşeron işçilerin maaşları asgari ücretin altında kalmıştı ve bu durum taşeron işçilerin isyan etmesine neden olmuştu.Bu nedenle, taşeron işçilerin maaşlarının asgari ücretle eşitlenmesi yönünde düzenleme yapılmıştı. Ancak taşeron işçiler, içinde bulunduğumuz hayat şartlarında bu maaşlarla geçinemediklerinden dolayı zam yapılmasını bekliyor.

2021 TAŞERON İŞÇİ YÜZDELİK DİLİM VE SEYYANEN ZAM

Kamuda çalışan taşeron işçilere seyyanen zam yapılacağı konusu son zamanlarda ortada dolaşan en güçlü iddialardan birisidir. Konuyla ilgili henüz Türk İş Sendikası ve Çalışma Bakanlığı’ndan resmi açıklama yapılmasa da yargı kararlarının işçilerin lehine olması nedeniyle yüzdelik dilim konusunda işçilerin güçlü durumda olduğu konuşuluyor. Yani seyyanen zam ve yüzdelik dilim konusu TİS masasında konuşulursa taşeron işçiler önemli haklar elde edebilecek.

MİLYONLARCA VATANDAŞA PART TİME ÇALIŞMA FIRSATI

Aile Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk, yeni sürüm istihdam paketinde binlerce vatandaşa özel sektörde part time iş imkanının sağlanacağını dile getirdi. Kadınların bir kısmının fesih kısıtı kalktığında yarı zamanlı çalışmak istediğini söyleyen Selçuk, konuyla ilgili düzenlemenin maddelerinin önümüzdeki günlerde netleşeceğini vurguladı.

BAKAN SELÇUK’TAN TAŞERON AÇIKLAMASI

Bakan Selçuk, geçtiğimiz günlerde 696 sayılı Kanun Hükmünde Kararname ile kamuya geçen 4/D’li taşeron işçiler için kararname hükümlerinin uygulanmaması hakkında Hak İş'ten gelen taleplerden söz etti ve konuyla ilgili son noktayı koydu.

Söz konusu kararnamenin Mayıs ayında yürürlüğe girdiğini ve sendikaların o zaman bir şey söylemediğini veya talep etmediğini dile getirdi. Kısmen uygulanmaya başlayan karar hakkında “Şimdi niye kamuda uygulanmasın, bizim öyle bir beklentimiz yok" diyerek sözlerini noktaladı.

TAŞERON İŞÇİ 2021 MAAŞ ZAMMI

Çalışma Bakanlığı tarafından açıklanan mali ve sosyal haklar tablosuna göre, taşeron işçilere verilen maaşlar için her 6 ayda yüzde 4 zam yapılacağı belirtilmişti. Özellikle koronavirüs salgını sürecinde ekonomik olarak zorlanan taşeron işçiler yüzde 4’ün üzerinde zam yapılmasını istiyor.

TAŞERON İŞÇİLERE TAYİN HAKKI

Tayin hakkı konusu, kamu ve belediye taşeron işçileri tarafından uzun bir süredir çözüme kavuşturulması beklenen konular arasındaydı. Tayin konusunun çözümü için ortaya birkaç öneri atıldı ve işçilere bazı haklar verileceği konuşuldu. Bu bağlamda uygulanması planlanan çözüm önerileri şunlar oldu;

-Tayin hakkının kamu ve belediyelerde çalışan tüm taşeron işçilere koşulsuz şartsız olarak verilmesi

-Aile birliği sağlamak için, eşi kamuda çalışan vatandaşlara tayin hakkı verilmesi

-Taşeron işçilere sadece kurum içi ya da il içi tayin hakkı verilmesi gibi çeşitli adımların atılması planlanıyor.

Fakat konuyla ilgili henüz resmi bir karar verilmedi. Söz konusu öneriler, Aile Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı ile Türk İş Sendikası arasında yapılacak toplantılarda 2021 yılı Toplu İş Sözleşmesi kapsamında ele alınacak.