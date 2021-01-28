Taşeron İşçiler İçin 2021 TİS Toplantısı Resmi Tarih Açıklaması

Birçok taşeron işçimizin gözü kulağı 2021 yılında yapılacak olan TİS toplantılarında. Yapılan bu toplantılarda vatandaşlarımızın maaşlarına yapılacak zam oranlarının yanı sıra birçok konu da ele alınacak. Peki toplantı için resmi tarih olarak ne verildi, yapılan son açıklamalar neler? Hepsi haberimizde.

Kamu kurumlarında taşeron işçi olarak çalışan milyonlar vatandaşımız 2021 yılında yapılacak TİS görüşmelerini bekliyor. Toplantı da ise ele alınacak ilk konu maaşlarına yapılacak zam oranları. Fakat zam oranları konuşulması planlanan tek konu değil. Ayrıca vatandaşlarımızın yüzdelik dilim düzenlemesi, tayin hakkı ile birlikte görev tanımları hakkında da düzenlemeye gidilecek. Tüm bu konuların ele alınacağı 2021 TİS görüşmeler içinse resmi tarih beklenmekteydi. Bu konuda ise Türk İŞ sendikası ve Çalışma Bakanlığı arasında çalışmalar devam ediyor. Bizde sizler için yaşanan son gelişmeleri derledik.

4/D statüsünde kamu kurumlarında çalışmakta olan taşeron işçilerimiz yeni döneme dair olan beklentileri her geçen saniye artmakta.

PANDEMİ NEDENİYLE ERTELENDİ

TİS görüşmelerinin ise 2020 yılının ikinci yarısın yapılması bekleniyordu. Sıklıkla gündeme gelen görüşmeler ise korona virüs salgının etkisiyle de ertelenmişti. Taşeron işçiler içinse toplu iş sözleşmesi için farklı değerlendirmeler geldi. Yüz binlerce işçimiz içinse şimdi toplantı tarihini bekliyor.

Aile Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı tarafından 2021 TİS görüşmelerine dair gelişmeler bekleniyor. Toplu İş Sözleşmesi görüşmeleri için resmi tarihin gelmesi bekleniyor. Kamu kurumlarında görev alan 4/D’li çalışanlarımızın talepleri, istekleri ve beklentileri için şu an ön görülen tarih 2021 yılının haziran dönemi gibi gözüküyor. Daha önce yer alacak bir tarih ise henüz açıklanmış değil.

Yine de resmi tarihe dair ayrıntılar gelmeye devam ettikçe sizler için paylaşmaya devam edeceğiz.

Daha önce ise Hak İŞ Sendikası Mahmut Arslan tarafından bir açıklama yapılmış ve bu arada iş sözleşmesi görüşmelerinin kısa bir zaman da halledilemeyeceği için birkaç aya yayıldığı belirtilmiş.

1 milyon 200 bin işçimiz ise bu görüşmeleri bekliyor. Görüşmelerin temel konusu zam oranları olsa bile tayin hakkı gibi yine çok önemli konulara de değinilecek.

Yine görüşmeler de sendikalar tarafından oldukça ağırlık verilen diğer konular da sosyal haklar ve görev tanımı olacak.