Tartıştığı Kardeşini Öldürdü!

Bursa ilimizde bugün kan donduran bir cinayet daha yaşandı. Öz kardeşini öldüren ağabey gündem oldu! Olaya dair tüm ayrıntılar ise haberimizde;

Dehşete düşüren olay bugün Bursa ilimizde meydana geldi. Henüz olayın sebebi belli değil. Belirlenemeyen sebeple kardeşini öldüren abi katil oldu!

Zanlı ise açıklamasında önce elinin aynanın kestiğine öne sürdü ardından ise baygınlık geçirdi! Kısa süre sonra da işin aslı ortaya çıktı!

Gün geçtikçe aile içi şiddete tanık oluyoruz. Bu sefer de aile içi şiddete dair bir haber de Bursa ilimizin İznik ilçesinden geldi. Evde tartıştığı kardeşini öldüren abi katil oldu!

SEBEBİ BİLİNMİYOR

Bursa’nın İznik ilçesinde meydana gelen olayda 27 yaşındaki zanlı Fatih A. 19 yaşındaki kardeşi Semih A. İle evde henüz sebebi ortaya çıkmamış bir nedenden dolayı tartıştı.

Tartışmanın git gide büyümesi sonucunda ise zanlı Fatih A. Eline aldığı ekmek bıçağı ile birlikte kardeşine yöneldi.

“ELİMİ AYNA KESTİ”

Hayatını kaybeden kardeş Semih’in ise aldığı bıçak darbeleri ve kan kaybı nedeniyle yere yığıldığı tespit edildi. Fatih A. İse ilk açıklamasında elimi ayna kesti dedi.

EMNİYETE GİTTİ

Zanlı abı Fatih A. İse olay sonucunda kardeşini evde bırakarak İznik Emniyet Müdürlüğüne başvurdu. Fatih A. Burada elini aynanın kestiğini söyledi fakat ne olduğu anlaşılmadan kısa süre içerisinde de baygınlık geçirdi.

HASTANEDE HAYATINI KAYBETTİ

İki kardeşin beraber yaşadığı yerdeki tartışma sonucunda ise komşular tarafından polis ekiplerine haber verildi. Olay yerine gelen polis ekipleri ise olayı araştırmaya başladı.

Eve gelen kuzenler ise küçük kardeş Semih A.’yı ev de kanlar içerisinde bulduklarını aktardı.

Sağlık ekibi tarafından olay yerinde ilk müdahalesi gerçekleştirilen Semih A. İse hemen ardından İznik Devlet Hastanesine tedavi amacıyla kaldırıldı.

Fakat küçük kardeş hastanede sağlık çalışanlarının çabalarına karşın hayatını kaybetti.

AKLİ DENGESİ YERİNDE DEĞİL İDDİASI

Yaşanan kan dondurucu olayın birinci şüphelisi olarak gözaltına alınan büyük kardeş Fatih A. İçinse aklı dengesinin yerinde olmadığı iddiaları ortaya çıktı.

Polis ekipleri tarafındansa araştırmalar devam ediyor.