Tarlada Roma Döneminden Mezar Taşı Buldular, Satarken Yakalandılar!

Eskişehir’de jandarma ekipleri, Mihalıççık ilçesinde iki kişinin, tarla sürerken tarihi eser niteliğinde bir mezar taşı bulduklarını tespit etti. Bunun ardından jandarma, iki şüphelinin mezar taşını satmak için harekete geçtiğini öğrendi. Bunun ardından, iki kişi takibe alındı.

Mezar taşını satacakları esnada yakalandılar

Şüphelileri takibe alan jandarma, mezar taşlarının satılacağı bilgisini aldı. Şüpheliler, mezar taşlarını satacakları anda baskınla yakalandı ve gözaltına alındı. Otomobillerinde yapılan aramada iki mezar taşı ele geçirildi. İlk incelemelere göre mezar taşlarının Roma dönemine ait olduğu belirlendi. Mahkeme tarafından yargılanan iki şüpheli, adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Roma döneminden mezar taşları ise müze müdürlüğüne teslim edildi. Yapılan soruşturma sürüyor.