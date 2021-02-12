Tarım Kredi’ye Sahte Belge İle 1 Milyonluk Vurgun!

Adana Emniyet Müdürlüğü ekipleri, Karayusuflu Tarım Kredi Kooperatifi’nden sahte belgeler düzenleyerek 1 miylon lira kredi çeken ve ardından zimmete geçiren bir çeteyi tespit etti. Soruşturmanın ardından çeteyi teknik takibe alan ekipler, aralarında kooperatif çalışanlarının da olduğu 25 kişi hakkında yakalama kararı çıkarttı. Kararın ardından Adana, Mersin ve Düzce’de operasyon düzenlendi.

Şüpheliler akraba çıktı

Aralarında kadınların da bulunduğu çok sayıda şüpheli, 3 şehirde düzenlenen eş zamanlı baskında gözaltına alınırken sağlık kontrolüne götürülen şüphelilerin bir kısmının akraba olduğu öğrenildi. Tarım Kredi dolandrıcılığına karşışan şüpheliler, diğer şehirlerden Adana’ya getirilecek ve dava burada başlayacak. Çete üyesi birçok kişi gözaltına alınarak tutuklandı.