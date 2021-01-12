Tarihi Kazan Köprüsü toprak altından çıktı! Ancak kavşak yüzünden kullanılamaz durumda

Edirne’deki tarihi Kazan Köprüsü Osmanlı tarafından Balkan seferlerinde Sipahi askerlerinin toplarını geçirdiği köprüydü. Tarihi köprü Karayolları Genel Müdürlüğü çalışması ile birlikte gün yüzüne çıktı. Yapılan çalışma sonucunda toprak altından gün yüzüne çıkan köprü aslına uygun bir biçimde restore edildi. Köprünün 16’ncı yüzyılda Balkan seferlerinde Osmanlı askerleri için Fil Deresi üzerine yapıldığı biliniyordu. Tarihçi Altay Bayatlı ise konu ile ilgili olarak köprünün tek gözlü olarak yapıldığını ancak diğer tek gözlü köprülere göre daha büyük olmasının sebebinin ise askeri seferlere yönelik inşa edilmiş olmasından kaynaklandığını açıklayan bir konuşma yaptı.

Edirne, Osmanlı’ya 88 yıl boyunca başkentlik yapmıştı. O tarihten günümüze kadar inşa edilen tarihi yapılar ise oldukça dikkat çekici. Kazan Köprüsü, halk arasında “Kazanova” olarak da biliniyor. Bulunduğu konum ise Bulgaristan’a açılan Kapıkule Sınır Kapısı yolu üzeri. Kazan Köprüsü Karayolları Genel Müdürlüğü tarafından 2017 senesinde yapılan çalışmalar sonucunda toprak altından çıkarılmış ve aslına uygun olarak restore edilme kararı alınmıştı. Ancak köprünün mimari özellikleri kitabe çalındığı için bilinmemekte. Köprünün yapılış nedeni ise Osmanlı askerlerinin Balkan seferleri için sipahi askerlerin topları taşımasına yardımcı olmaktır. Fil Deresi üzerine yapılmıştır.

Sanat tarihçisi Altay Bayatlı gün yüzüne çıkarılan köprü ile ilgili hangi açıklamayı yaptı?

Kazanova ismi ile de tanınan Kazan Köprüsü’nün, Osmanlı’nın günümüze kadar gelen en önemli eserlerinden biri olduğunu ifade eden Bayatlı, köprünün neredeyse 400 yıllık olduğunu ifade ediyor. 1990’lı tarihlerde Karayolları tarafından köprünün kavşakta bırakıldığını belirten sanat tarihçisi konuşmasına köprünün kavşak yüzünden bitirilmesine üzgün olduğunu, kavşağın daha uzak bir yere yapılmasını istediğini ve bu durumda köprü insanların kullanımında olup tarihi eser olarak kalabileceğini söyleyerek devam etti. Bu tipe sahip olan köprülerden üç dört tane daha olduğunu, ancak çoğu için günümüze kadar gelemediğini ancak Kazan Köprüsü’nün toprak altında kaldığı için korunmayı başardığını söyledi. Köprünün askerlerin ve top arabalarının geçebileceği şekilde inşa edildiğini belirten tarihçi bu köprünün Osmanlı mimarisinde çok rastlanır bir türde olduğunu belirtti. Yayalar için yapılan taş köprüşer küçük ve dar olurken bu köprü geniş bir şekilde yapılmıştır şeklinde konuştu.