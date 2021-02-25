Tarakdiş Yıllardır Görülmüyordu! Gözlemciler Şaşkınlığa Uğradı

Konyaaltı sahilinde Kuzey ülkelerinin göçmen su kuşu olan tarak düşün görülmesi şaşkınlık dolu anlar yaşattı. Genel olarak İsveç ve İngiltere gibi ülkelerde üreme yapan su kuşunun boğaçay mevkiide ortaya çıkması kuş gözlemcilerini oldukça şaşırtan bir gelişme olarak değerlendirdi. Üstelik tarakdişi görüntülemek isteyen gözlemciler şehir bile değiştirdi. Tek başına gün boyu sahilde gezilen su kuşunu Antalya'ya gelen vatandaşlar izledi.

Kuş Gözlemcisi Merak Edilenleri Yanıtladı

Antalya, göçmen kuşların en önemli güzergahlarından biri. Türkiye'de oldukça az sayıda görülen kuş, kendini göstermesi ile şaşkınlık yarattı. Hem Antalya'da bulunan gözlemciler hem de farklı ilden gelenler oldukça nadir olarak görülen tarakdiş kuşunu görüntüleme adına Konyaaltı sahilinde geldi ve su kuşunun fotoğrafladı. Kuş gözlemcisi Gökçe Coşkun ise görüntülediği tarakdiş hakkında canlının özel bir gagaya sahip olduğunu açıkladı. Tarakdişin gagasının tarak yapısında olması sebebi ile isminin bu şekilde verildiğini ifade eden kuş gözlemcisi Gökçe Coşkun, merak edilenlere yanıt verdi.

Tarakdişi Görmek İçin Şehir Değiştirdiler

Kuş gözlemcisi Gökçe Coşkun'dan edinilen bilgilere göre, tarakdiş farklı gaga yapısı sayesinde suyun altına dalıyor ve balıkları çok kolay bir şekilde avlama yeteneğine sahip. Genel olarak İsveç, İngiltere ve kuzey ülkelerinde üreme gerçekleştiren tarakdiş, göç rotası olarak Türkiye'yi kullanmakta. Oldukça nadir olsa da ülkemizde görülen türlerden biri olan canlı, çoğu zaman açıkta uzak mevkilerde görüntülenmesine rağmen kuş gözlemcilerinin ilgisini çekmeye devam ediyor. Coşkun, bu kez kıyıya yakın bir şekilde göç rotasına devam eden su kuşu hakkında birçok kuş gözlemcisinin ilgisini çeken bir durum yaşadıklarını söyledi. Hatta çevre illerden gelen vatandaşlar bu canlıyı görüntülemek adına oldukça mesafe kat etti.

Kuşun görüntülendiği Konyaaltı sahilinde yaz aylarında binlerce kişinin denize girdiğini belirten Coşkun, dokusunun görüntülendiği sırada uyuduğunu gördüklerini ve bu durumun kendilerine oldukça mutluluk verdiğini anlattı. Aynı zamanda Antalya doğasının ve denizlerin ne kadar değerli olduğunu ifade eden kuş gözlemcisi, görüntüledikleri canlının dinlenmek için Antalya'ya geldiğini ve ilkbaharda göçe başlayacağını bildirdi.