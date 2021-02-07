Tanzanya’da Gizemli Hastalık! 15 Kişi Hayatını Kaybetti

3 yıl önce de benzer bir olay yaşandı

Dış basına göre Tanzanya’nın batısında yer alan Mbeya şehrinde birçok kişi baş dönmesi, mide bulantısı ve kan kusma gibi belirtiler gösterdi. Henüz teşhis edilemeyen gizemli hastalık nedeniyle 50 kişi hastaney kaldırılırken, 15 kişi de hayatını kaybetti. Sağlık İdaresi Başkanı Felista Kisandu, medya mensuplarına yaptığı açıklamada birçok kişinin hastaneye kaldırıldığını ve benzer şikayetlerin görüldüğünü anlattı. Bununla birlikte hastalığın nedeninin tespit edilemediğini söyleyen Kisandu, hastaların daha önce ülser ya da karaciğer hastalığı yaşamış erkekler ağırlıklı olduğunu belirtti.

Tanzanya’da Sağlık Bakanı Doroth Gwajima, gizemli hastalığın incelenmesi için bölgeye uzmanlardan oluşan bir ekip gönderildiğini açıkladı. Mbeya bölgesinde 2018 yılında da benzer şikayetlerle birçok kişi hastaneye kaldırılmıştı. Koronavirüs pandemisinin etkileri henüz silinmeden ortaya çıkan gizemli hastalık, birçok kişiyi korkuttu.