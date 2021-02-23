Tanzanya'da Covid olan 3 Türk yurda getirildi!

Tanzanya'da 3 Türk vatandaşı koronavirüse yakalandı.

Koronavirüsle enfekte oldukları öğrenilen Oğuzhan A., Eyyüp K. ve Halil A.'nın Türkiye'de tedavi olmak istedikleri öğrenildi. Bunun üzerine söz konusu Türk vatandaşları, İstanbul'da bulunan Atatürk Havalimanı Genel Havacılık bölümüne getirildi.

Ambulans uçakla getirilen Türk vatandaşları, Atatürk Havalimanı'nda bekleyen ambulansa bindi. Oğuzhan A., Eyyüp K. ve Halil A.'nın tedavi görecekleri hastanelere sevk edildiği bildirildi.

Tanzanya Devlet Başkanı: Dua edin geçer!

Koronavirüsü reddeden Tanzanya Devlet Başkanı Magufuli, üst düzey yetkililerin koronavirüsten ölmesi üzerine "Paniğe kapılmayın." şeklinde bir uyarı yapmıştı. Magufuli, Başsekreter Kijazi için gerçekleştirilen cenaze töreninde yaptığı açıklamada, solunum rahatsızlıklarının geçmesi için vatandaşlardan 3 gün dua etmelerini talep etmişti.

Solunum rahatsızlıklarının 2020 senesinde dualarla atlatıldığını ileri süren Magufuli, bu sene de durumun aynı şekilde olacağını dile getirmişti. Magufuli, koronavirüs yüzünden hastanede tedavi gören Maliye Bakanı Mpango'nun sağlığının iyi olduğuna dikkat çekerek, vatandaşlardan paniğe kapılmamalarını istemişti.

"Aşılar çok riskli" demişti

Koronavirüse karşı üretilen aşılara tepki gösteren Magufuli, ülkesinde şu ana kadar hiç vaka tespit edilmediğini iddia etmişti. Magufuli, koronavirüs aşılarının çok riskli olduğunu ileri sürmüştü. Şimdiye kadar AIDS, sıtma ve verem aşılarının neden bulunmadığını soran Magufuli, bu nedenle koronavirüs aşılarına inanmadığını belirtmişti.

"Keçinin testi pozitif çıktı"

Magufuli, hayvan, yağ ve meyvelerden alınan örnekleri insan isimleriyle laboratuvara gönderdiğini, keçi ve papayanın koronavirüs testinin pozitif çıktığını ileri sürmüştü.

Koronavirüs vakaları açıklanmıyor

Tanzanya'da şu ana kadar koronavirüs vakaları hiç açıklanmadı. Koronavirüse inanmayan Tanzanya yönetimi, vatandaşlara yalnızca sebze ve meyve tüketimi ile buhar tedavisini tavsiye ediyor.

Aşılama programları yok

Sağlık Bakanı Gwajima, koronavirüse karşı aşılama programının başlatılmayacağını duyurmuştu. DSÖ (Dünya Sağlık Örgütü), koronavirüsü hafife alan Tanzanya yönetimini aşılama programı oluşturmaya çağırmıştı. Tanzanya'da en son Mayıs 2020'de 20 ölüm ve 500'e yakın vaka duyurulmuştu. Magufuli, Haziran 2020'de yaptığı açıklamada ülkesinde hiç vaka tespit edilmediğini ileri sürmüştü. Tanzanya'da bulaşıcı hastalıkları konusundaki yayınlara yasak getirilmişti.

"Oruç ve dua yeterli oldu"

Oğlunun limon ve zencefil tüketimiyle iyileştiğini iddia eden Magufuli, vatandaşların oruç ve duaları sayesinde Haziran ayında koronavirüsün bittiğini ileri sürmüştü. Zanzibar'da görev yürüten bir doktor, Aralık ayının ortalarından Ocak ayının başına kadar 80'i aşkın vaka saptandığını ama bunları kayıt altına almalarına müsaade edilmediğini söylemişti. Zanzibar Sağlık Bakanlığı, vatandaşların kalabalık ortamlardan kaçınmaları ve nefes alıp verme sıkıntısı yaşamaları durumunda test yaptırmalarını istemiş ama yine de bunun koronavirüsle ilgisi olmadığını belirtmişti.

Güncelleme Tarihi: 23 Şubat 2021, 16:46