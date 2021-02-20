Tanzanya Devlet Başkanı: Koronavirüs yok, dua etseniz yeter!

Tanzanya Devlet Başkanı Magufuli, dünya genelinde şu ana kadar 2 milyon 400 binden fazla insanın ölümüne neden olan koronavirüsü hala reddetmeye devam ediyor. Magufuli, ülkede üst düzey yetkililerin peş peşe koronavirüs nedeniyle yaşamını yitirmesinin ardından "Panik yapmayın" uyarısında bulundu.

"Dua etmeniz yeterli"

Tanzanya Devlet Başkanlığı Başsekreteri Kijazi için düzenlenen cenaze töreninde açıklamada bulunan Magufuli, solunum yolu hastalıklarına çözüm olarak insanlardan üç gün süresince dua etmelerini talep etti.

Magufuli, 2020 senesinde solunum yolu hastalıklarının dualarla üstesinden gelindiğini iddia ederek, 2021 senesinde de durumun böyle olacağını söyledi. Koronavirüs nedeniyle şu anda hastanede tedavi altında olan Tanzanya Maliye Bakanı Mpango'nun sağlık durumunun iyi olduğuna dikkat çeken Magufuli, insanlardan panik yapmamalarını istedi.

Koronavirüs aşılarına da karşı çıkmıştı

27 Ocak 2021 tarihinde açıklamada bulunan Magufuli, diğer devletler tarafından koronavirüse karşı geliştirilen aşılar hakkında uyarıda bulunmuştu. Magufuli, Tanzanya'da koronavirüs olmadığını iddia ederek, aşıların çok riskli olduğunu söylemişti. Şu ana kadar sıtma, verem ve AIDS'e karşı da aşı bulunmuş olması gerektiğini belirten Magufuli, böylece koronavirüs aşılarına olan tepkisini de belli etmişti.

Magufuli, yağ, meyve ve hayvanlardan alınan numuneleri gizli bir şekilde insan adları vererek laboratuvara yolladığını ifade etmiş, papaya ve keçiye uygulanan koronavirüs testinin pozitif sonuçlandığını öne sürmüştü.

Tanzanyalı yetkililer, koronavirüs tablosunu paylaşmamayı tercih ediyorlar. Ülke yönetimi, bu konuda sadece meyve ve sebze tüketimi ile buhar tedavisini öneriyor.

"Aşılama yapılmayacak"

Tanzanya Sağlık Bakanı Gwajima, Şubat ayının başında yaptığı bir açıklamada, koronavirüse karşı herhangi bir aşılama programı hazırlanmadığını söylemişti. Böylece ülkede koronavirüsün yarattığı tehlikenin hafife alındığı fark edilmişti. DSÖ (Dünya Sağlık Örgütü), söz konusu ülkeyi aşılama programı hazırlamaya davet etmişti.

"Zencefil ve limonla iyileşti"

Söz konusu ülkenin, koronavirüs vakalarına ilişkin bilgi vermeyen ülkelerden biri olduğu biliniyor. Son olarak 2020 senesinin Mayıs ayında Tanzanya'da 500'e yakın vaka ve 20 can kaybı açıklanmıştı. Magufuli, Haziran ayında ise Tanzanya'da hiç koronavirüs vakasının tespit edilmediğini iddia etmişti. Hatta söz konusu ülkede bulaşıcı hastalıklara ilişkin yayınlar yasaklanmıştı. Mayıs ayında oğlunun zencefil ve limon sayesinde iyileştiğini kaydeden Magufuli, Haziran ayında vatandaşların oruç ve duaları sayesinde ülkede koronavirüsün sona erdiğini öne sürmüştü.

Doktorlar isyanda: Vakaları açıklayamıyoruz!

Tanzanya'ya bağlı özerk bölge olan Zanzibar'da görevli olan bir doktor, 2020 senesinin Aralık ayının ortalarından 2021 senesinin Ocak ayının başına dek 80'i aşkın koronavirüs vakası tespit edildiğini ancak bunu duyurmalarına izin verilmediğini söylemişti. Zanzibar Sağlık Bakanlığı, insanların kalabalık ortamlardan uzak durmaları ve solunum güçlüğü yaşamaları durumunda test yaptırmaları gerektiğini bildirmiş ancak bakanlık yetkililerinden biri bunun koronavirüsle alakası olmadığını ifade etmişti.