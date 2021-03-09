Tansu Çiller'den Cougar savunması!

Bitlis'in Tatvan ilçesinde düşen askeri helikopterdeki 11 askerin şehit olmasıyla ilgili tartışmalar sürüyor. Aralarında Korgeneral Osman Erbaş ve Kurmay Pilot Yüzbaşı Tayfun Kureş'in de bulunduğu düşen Cougar tipi helikopterin daha önce de birçok kazanın baş sorumlusu olduğu belirtildi.

Cougar tipi helikopterlerin kendi başına bir terör örgütü gibi olduğunu kaydeden Habertürk yazarı Fatih Altaylı, bu kadar rütbeli askerin terör örgütü tarafından bile şehit edilemediğini kaydetti. Kazanın ardından Cougar tipi helikopterle ilgili tartışmalar büyüdü.

"Ordu istedi, ben de aldım"

Cougar tipi helikopterlerin aldındığı zamanı anımsadığını kaydeden eski başbakan Tansu Çiller, dönemin Genelkurmay Başkanı'nın Doğan Güreş Paşa olduğunu belirtti. Ordunun ihtiyaçlarına göre TSK'nın kendilerine öneriler yaptığını kaydeden Çiller, Cougar tipi helikopterlerin de ordunun isteği üzerine alındığını vurguladı. Ordunun istediği bir şeyi almamaları bir bir durumun söz konusu olamayacağını aktaran Çiller, bu helikopterlerin alınmasına ilişkin TSK'dan herhangi bir itirazın gelmediğini kaydetti.

"Helikopter konusu son derece teknik"

Terörle mücadele kapsamında askerin isteklerini yerine getirdiğini aktaran Çiller, asker terör örgütü PKK ile mücadele ederken kendilerinin de bununla ilgili dış politikayla ilgilendiğini belirtti. Alınacak helikopter meselesinin son derece teknik bir konu olduğunun altını çizen Çiller, o dönemlerde istedikleri her silahı da alamadıklarını belirtti. Bir Başbakan olarak terörle mücadelenin politik şartlarını yerine getirdiğini kaydeden Tansu Çiller, askerin isteğini yerine getirerek Cougar tipi helikopteri aldığını vurguladı.