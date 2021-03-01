Tangram Nedir? Tangram Nasıl Oynanır?

Tangram eski zamanlardan beri oynanan bir oyundur. Ancak son dönemlerde popülerliğini geri kazanması ile birlikte tekrardan tercih edilmiştir. Son zamanlarda günlük hayatımızda çevremizden sık sık ismini duymaya başladığımız tangramın ne olduğu ve nasıl oynandığı ise merak konusu olmuştur. İsmini popüler oyunları arasında tutmayı başaran tangram nasıl oynanır? Sizde tangramın nasıl oynanacağını öğrenerek konu hakkında bilgi sahibi olabilirsiniz ve son zamanların gözde oyunu olan tangram ile ilgilenebilirsiniz. Peki tangram ne işe yarar? Pek çok kişi tarafından tercih edilen bu oyun nasıl oynanır? İşte son dönemin merak edilen oyunu hakkında detaylı bilgiler…

Tangram Çin kökenli bir oyundur ve tarihi eski çağlara kadar gitmektedir. Oyunun orijinal adı ise çok eski zamanlara kadar uzanıp, eski çağlara kadar gider. Tangramın bir zeka oyunu olduğu bilinmektedir ve aynı zamanda bu popüler oyun için bulmacanın bir çeşidi de denilmektedir. Tangram oynamak için taş, kemik, tahta gibi farklı materyallere ihtiyaç duyulmaktadır. Oyunun yedi geometrik parçadan oluştuğu öğrenilmiştir. Bu parçalar bir kare, bir paralelkenar ve 5 adet farklı ölçüleri olan üçgenlerdir. Eski çağlara kadar uzanan ve Çin kökenli olan oyunda 7 ayrı parça bulunur ve bu parçaların temsil ettikleri önemli bir durum vardır. İddialara göre 7 ayrı parça yedi Gök cismini temsil etmektedir.

Son dönemlerin popüler ismi Tangram, odağın korunması ve görsel becerilerin gelişmesi açısından tavsiye edilmektedir. Görsel becerilerin yanında sayısal alanda daha oldukça faydaları bulunan Tangram, problem çözme becerilerini geliştirir ve katkıda bulunur. Diğer taraftan odaklanma sorunu yaşayanlar için de tercih edilen bir oyundur.

Tek kişilik olduğu bilinen Tangram, 5 yaş ve üstü olan herkes tarafından oynanabilir ve tercih edilebilir. Eğlenceli oyunlar kategorisinde bulunur. Oyunun asıl amacı yedi Gök cismini temsil eden parçaları kullanarak farklı formlara ait olan şekiller meydana getirmektedir. Oyuna başlamadan önce oyuncu için belirlenen bir form vardır ve oyun sırasında seçilen oyuncu bu 7 şekli kullanarak söylenen formu oluşturmak için çaba gösterir. Oyunun başladığı andan hedefe ulaşılmasına kadar 3 aşama geçirilir. Tangramın kolay, orta ve zor seviyeleri de bulunmaktadır.