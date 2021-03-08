Tane Tane Pirinç Pilavı Nasıl Yapılır? En Güzel Pirinç Pilavı Tarifi, Pirinç Pilavı Yapmanın Püf Noktası

PİRİNÇ PİLAVI MALZEMELERİ

2 su bardağı pirinç

2 su bardağı sıcak su (isteğe bağlı olarak bir kısmını tavuk/et suyu olarak da koyabilirsiniz)

2 yemek kaşığı tereyağı

1 çay kaşığı tuz

1/2 çay kaşığı tarçın

1/2 çay kaşığı yenibahar

PİRİNÇ PİLAVI NASIL YAPILIR?

Öncelikle 2 su bardağı pirinci bir kaba koyun ve pirinçlerin üstünü bir miktar geçecek kadar ılık suyla doldurun. Bu aşamada suya bir çay kaşığı kadar tuz ekleyin. 1-2 saat boyunca suda bekleyen pirinçleri duru bir su çıkana kadar yıkayın ve tencereye almadan önce suyunu tamamen süzün. Pişireceğiniz porsiyona uygun bir pilav tenceresi seçin ve tencerenin içine tereyağı ve pirinçleri ekleyerek kavurun. Yaklaşık 5 dakika boyunca kavurduktan sonra sıcak suyu ve tavuk suyunu ekleyin. Bazıları tavuk suyunun tadını beğenmediği için tavuk bulyon da kullanabilir. Tuz, tarçın ve yenibahar baharatlarını da ekledikten sonra tahta kaşık yardımıyla pilavı karıştırıp tencerenin kapağını kapatın. Pirinçler tamamen suyunu çekene kadar kısık ateşte pişirin ve suyunu çektikten sonra ocağı kapatıp tencerenin üzerine bir kağıt havlu serin. Kağıt havlunun üstüne tencerenin kapağını kapatın. En az 15 dakika boyunca demlenen pilavı tahta kaşıkla son kes karıştırıp servis edebilirsiniz. Afiyet olsun.

PİRİNÇ PİLAVI TARİFİ PÜF NOKTALARI

Tane tane pilav yapmak isteyen kişilerin öncelikle baldo pirinç tercih etmesi gerekmektedir. Pilavı yaparken kullanacağınız suyu içme suyundan koyarsanız ya da et/tavuk suyu eklerseniz de bunların sıcak olması gerekmektedir. Suyu ve tavuk ya da et suyunu ekledikten sonra pilavın üstüne bir kaç damla limon sıkarsanız ve pilav yapmadan önce pirincinizi bir iki saat boyunca ılık suda bekletirseniz pilavınız tane tane olacaktır.

Belirlenen ölçülerin dışına çıkarak pilav yapacaksanız, ölçü olarak 1’e 1,5’u kullanın. Yani 1 su bardağı pirinç koyacaksanız 1,5 su bardağı kaynamış ve 2 dakika beklemiş ılık su koyun.