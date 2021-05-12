Tam Kapanmaya Rağmen Binlerce Türk İsrail'i Protestoda

İsrail ordusu tarafından Filistin'in Gazze bölgesinde başlatılan hava saldırıları ardından can kayıpları da artış gösterdi. Bunun yanı sıra, Türkiye'nin bazı şehirlerinde de korona virüs tedbirleri alınmasına rağmen geniş katılımlı protesto gösterileri yapıldı. İsrailli güvenlik güçlerinin Ramazan ayının son günlerinde Kudüs'te başlayan ve Müslümanlara saldırılarda bulunup sert şekilde müdahaleler etmesi ve Mescidi Aksa içerisinde yaşanan olaylar sonrası Gazze'ye karşı başlatılan saldırılarda 9'u çocuk olmak üzere en az 24 sivilin hayatını kaybettiği öğrenildi.

Binlerce kişi İstanbul'da Pazartesi akşamında protesto gösterileri düzenledi ve İsrail Konsolosluğu önünde kalabalık bir grup toplandı. Kalabalık grubun sayısı 10 binleri buldu ve öfkeli vatandaşlar ellerinde Filistin bayrakları ile “Mehmetçik Gazze'ye” şeklinde sloganlar attı.

Edinilen son bilgilere göre İstanbul platformu 12 Mayıs 2021 tarihli Ayasofya-i Kebir Camisi önünde sabah namazı sonrasında düzenlenmiş olan programda İsrail güvenlik güçlerinin Filistin topraklarındaki işgali protesto edildi ve bunun yanı sıra yapılan protestolarda Filistinli Müslümanlara destek çağrısının da gerçekleştiği bilgisine ulaşıldı.

İstanbul'un yanı sıra Ankara'da da benzer görüntüler ile karşılaşıldı. Korona virüs sebebiyle 17 Mayıs tarihine kadar tam kapanma ve sokağa çıkma yasağı olmasına rağmen binlerce kişi akşam saatlerinde İsrail Büyükelçiliği'ne gitti. Protesto gece geç saatlere kadar devam etti ve yapılan gösterilere bazı sivil toplum örgütlerinin de destek verdiği dikkatleri çekti. Türkiye'de yapılan protesto gösterilerinde İstanbul ve Ankara dışında Malatya, Konya, Tokat, Adana, Çanakkale, Niğde, Şırnak ve Van gibi şehirlerde çok sayıda vatandaşın İsrail karşıtı gösteriler yaptığı ve kimi illerde araç konvoyları ile protestoları destek verildiği görüldü.

Ramazan'ın son günlerinde Pazartesi gecesinde İsrail güvenlik güçlerinin Gazze şeridine yönelik “surların muhafızı” adı verilen askeri bir operasyon başlattı ifade edilmişti. Gazze’de bulunan Sağlık Bakanlığı ise İsrail'in yapmış olduğu saldırılarda 9’u çocuk olmak üzere en az 24 kişinin olay yerinde hayatını kaybettiği ve 30'u aşkın kişinin ise yaralandığı bilgisine vermişti. Gazze'ye hava saldırısı düzenlendiği ise İsrail ordusu tarafından açıklanmış ve Gazze'den ülkenin güneyine çok sayıda roket gönderildiği belirtilmişti.