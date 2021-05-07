Tam kapanmada interneti bitene 2 GB Bedava internet

Vodafone, birbirinden avantajlı kampanyalarına bir yenisini ekledi. Dev GSM şirketi birbirinden avantajlı, internet ve süresiz konuşma hediyelerinin yanısıra 17 Eylül Pazartesi günü sabah 5.00’te tam kapanma sürecine özel yeni bir kampanyaya imza attı. Vodafone, tam kapanmada internet kotası biten herkese 2 GB hediye internet tanımlıyor. İşte detaylar…

Haberimizde Vodafone’un tam kapanmada interneti bitene sağladığı 2 GB internet paketi hakkında detayları kaleme aldık. Peki, Vodafone’un tam kapanma sürecine özel ilave 2 GB internet destek paketinin özellikleri nelerdir? Vodafone’un tam kapanmada sunduğu 2 GB internet destek paketi nasıl kazanılır?

Vodafone, interneti biten müşterilerinin yüklü faturalar ödemesinin önüne geçecek 2 GB ek internet paketini duyurdu. Hâlihazırda ardı arkası kesilmeyen kampanyalara ilave Vodafone’un kotası bitene 2 GB ek internet sağlaması da şirketi en avantajlı operatörler listesinde yeniden başa çekti.

Tam kapanmada 2 GB İnternet Destek Paketi’nin özellikleri nelerdir?

Vodafone, interneti biter bitmez başvuruda bulunan tüm abonelerine anında 2 GB İnternet Destek Paketi tanımlıyor. Tam kapanmda devreye alınan 2 GB destek paketine başvurunuzu, Vodafone müşteri hizmetleri telefon numarası 542 0 542’den ya da Yanımda mobil uygulamasından yapabilir, iptal etmediğiniz sürece her kotanız bitiminde tanımlanan ucuz 2 GB internet hediyesini doya doya kullanabilirsiniz.

Tam kapanmaya özel 2 GB İnternet Destek Paketi kampanyası ile Yemeksepeti ve Kartalyuvası alışverişlerinizde yüzde 20 indirime hak kazanırsınız. 2 GB internet desteği alanlara maç bileti, imzalı forma gibi sürprizler de cabası olarak sağlanıyor.

Vodafone’dan 2 GB İnternet Destek Paketi nasıl alınır?

Vodafone’dan 2 GB İnternet Destek Paketi’ni Vodafone Yanımda mobil uygulamasından hızlı ve kolay şekilde edinebilirsiniz. Bu paketi ayda sadece 14 TL ödeyerek hattınıza tanımlayabilir ve bu sayede Vodafone’un en ucuz ek internet paketi olan 2 GB paketinizi keyifle kullanabilirsiniz.