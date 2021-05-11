Tam Kapanma Sonrası Neler Olacak? Nelere Dikkat Edilmeli? Uzmanlar Açıkladı

Hükümet, 17 günlük tam kapanma sonrası sonuçları analiz etmeye hazırlanıyor. Yapılan açıklamalara göre; 14-15 Mayıs tarihleri çok büyük bir önem teşkil ediyor. Bu tarihlerideki vaka sayısı ve hızı, bayramdan sonra verilecek kararlar için kritik olacak.

KADEMELİ AÇILMA GÜNDEMDE

Tahminlere göre, 17 Mayıs'te en fazla on bin vaka görülürse, kademeli açılma gündeme gelebilir. Ancak toplu yapılan faaliyetler ile ilişkin olan yasakların devam edebileceği söyleniyor.

İSTENİLEN GERİLEME YAŞANDI

Sağlık bakanlığının son verilere göre, vaka sayılarındaki istenilen gerilemeye ulaşılmış durumda. Ancak, 17 Mayıs sonrası verilen kararlara göre bu durum şekil değiştirebilir. Yetkililer ulaşılan bu başarılı tablonun aleyhimize dönebileceğini vurgulamakta.

ÜÇ ÖNEMLİ KRİTER

Yetkililer 17 Mayıs sonrası verilecek kararlara ilişkin dikkat edilmesi gereken kriterler olduğunu belirtti. Kapanma sonrası yapılması gerekenler şu şekilde vurgulandı:

"Kademeli açılma, sıkı denetim ve yoğun aşılama...Yoğun aşılamayla haziran ayını geçirirsek, yazın rahat edebiliriz."

DEĞERLENDİRMELER İYİ GÖRÜNÜYOR

Yapılan son araştırmalara göre; can kaybında yüzde 13, ağır hasta sayısında ise yüzde 3 azalma saptandı. Test sonuçlarının pozitiflik oranında son üç ayın en düşük seviyesine ulaşıldığı belirtildi. Özellikle İstanbul'da vaka sayılarından yüzde 34, yatan hasta sayısında yüzde 24, yoğun bakımda olan hasta sayısında ise yüzde 21 oranında haftalık azalma olduğu belirtiliyor. Bu veriler 14-15 Mayıs tarihlerinde yeniden masaya yatırılıp değerlendirilecek. Ulaşılan sonuçlara göre, kademeli açılma ve kısıtlamaların ne denli olacağı yeniden belirlenecek.

UZMANLAR UYARIYOR

Uzmanlar tedbiri elden bırakmamak konusunda uyarıyor. Yapılacak herhangi bir hata, Mart başındaki halimize bizi geri döndürebileceğini ve tüm kazanımların kaybedilebileceği şekilde yorumlar yapıyorlar. Yetkililer, “Önümüzdeki haftanın cuma ve cumartesi gününde çıkacak rakamlarda, kısıtlamaların etkisini daha net göreceğiz. Çünkü bir tedbir alındığında bunun etkisi 12-14 gün sonra ortaya çıkıyor. Ama 17 Mayıs’tan itibaren her şey bir anda açılmayacak” diyor.

ESNAF VE YÜZYÜZE EĞİTİM ÖNCELİKLİ

Yetkililer, “Kademeli açılışın arasına birer hafta koymak gerekir. Önce küçük işletmeler, daha sonra eğitim veren ilkokullar, 8 ve 12. sınıflar, bir de üniversitelerin yüz yüze eğitim veren tıp gibi bölümlerindeki sınıfların derslerinin başlaması gerekir. Onun için vaka sayılarının binlere düşmesini beklemek doğru değil” değerlendirmesini yapıyor.