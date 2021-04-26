Tam Kapanma Öncesi Şehir Değiştirecekler Dikkat Biletler Tükeniyor! Seyehat İzin Belgesi Nasıl Alınır?

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından yapılan açıklamada 17 günlük "tam kapanma" kararı alındığı öğrenildi. Kısıtlamalar başlamadan bulundukları şehirden başka şehirlere gitmek isteyen vatandaşlar online bilet almak için sitelere yöneldi.

Otobüs ve uçak bileti satışı yapan obilet.com tarafından yapılan açıklamada , Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın yaptığı tam kapanma açıklamasının ardından vatandaşlar, perşembe akşamı başlayacak olan kısıtlamadan önce bilet almak için bilet sitelerine akın etti. Sitede çok büyük bir yoğunluk yaşandığı, bu sayının normal ziyaretçi sayısının 4 katı olduğu ve 5. dakikada ise bu oranın 7 kata çıktığı belirtildi.

Online Bilet Siteleri Oldukça Yoğun

Online bilet satış hizmeti veren obilet.com Strateji ve Kurumsal Gelişim Direktörü Sertaç Keleş, birçok seyahat bileti sitesinin yoğunluğuna dayanamadığını da açıkladı. Keleş, "Kapasitemizin yüksek olması sayesinde hem web sitemiz, hem de mobil uygulamamız kanalıyla yolculara kesintisiz hizmet vermeye devam ediyoruz. Özellikle çarşamba akşamına yönelik bilet satışlarında daha şimdiden büyük yoğunluk yaşanıyor. Çağrı merkezimize gelen arama sayısı da pandemi öncesi dönemdeki en yoğun günlerin iki katı seviyesine ulaşmış durumda. Biz de ekip olarak gece vardiyasındaki kapasitemizi hızlı bir şekilde artırarak çağrılara kısa süre içinde cevap vermeye çalışıyoruz." açıklamasında bulundu.

29 Nisan'dan Sonra Para Cezası Almamak İçin Dikkat Etmeniz Gerekenler

29 Nisan sonra seyahat izni alabilecek kişilerin olan vatandaşların terminallere gidiş-dönüşlerde sokağa çıkma yasakları sebebiyle ceza almamaları adına seyahatlere ilişkin izin belgeleri ve biletlerinin ekran görüntüsünü, SMS mesajlarını ya da onaylı e-postalarını seyahat öncesinde, seyahat anında ve seyahat sonrası ikamet edecekleri yerlere giderken kesinlikle yanlarında bulundurmaları gerekiyor.

Seyahat İzin Belgesi Nasıl Alınır?

Seyahat kısıtlamasında zorunlu durumlarda seyahat izin belgesini Alo 199 hattından ve e-Devlet üzerinde kolay bir şekilde alabilirsiniz.