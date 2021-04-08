Tam Kapanma Olacak Mı? Vaka Sayıları Yükseldi Uzmanlar Tam Kapanma İhtimali Olduğunu Söyledi!

Bir yıldan uzun süredir devam eden Covid-19 salgını hayatımızı her anlamda etkilemeye devam ediyor. Ekonomik ve sağlık alanlarından vuran hastalık bir de özgürlüklerimizi elimizden aldı. Vaka sayılarının hızla artması korkutan soruları da gündeme getirdi. Sokağa çıkma yasakları ve tam kapanma dönemi geri mi geliyor? Uzmanlar artan vaka sayılarının kontrolsüzlüğe ve yakın zamanda önü alınamayan problemlere sebep olacağını aktardı. Vaka sayıları arttıkça da hükümet önlemleri arttıracağını daha önceden belirmişti. Fakat vatandaş bunalmış durumda. Öte yandan esnaf uzun zamandır kapalıydı. Daha yeni kepenk açan esnaf tekrar kepenk kapatmaya hazır değil. Tüm bu gelişmeler yaşanırken sağlık çalışanları da uyarıyor hastaneler dolmak üzere! Peki ne olacak kısıtlamalar geri mi gelecek? İşte uzmanlar tarafından gelen son uyarılar;

Uzmanlardan korkutan açıklamalar gelmeye devam ediyor. Tam kapanma, seyahat kısıtlamaları gündeme tekrardan gelir oldu. Yeni tedbirler kısa zamanda yolda. Korona virüs salgınında vakaların artmasıyla birlikte tehlikeler de git gide büyüyor. Mutasyonlarında etkisiyle vaka sayıları günlük 50 bin bandını da aştı. Sağlık Bakanlığı ve Valiliklere Bağlı Hıfzıssıhha Kurulları şehir şehir vaka oranlarını yakından takip ediyor. Fakat vakalardaki bu hızlı artış devam ettikçe salgının tehlikesi de artıyor.

İstanbul gibi kalabalık şehirler başta olmak üzere birçok farklı şehir içinde uzmanlar acil ve korkutan uyarılar yayımladı.

TAM KAPANMA OLACAK MI?

Vaka sayıları arttıkça hükümet daha sert önlemlerin alınacağını duyurmuştu. Ankara Üniversitesi Tıp Fakültesinden Prof. Dr. Necmettin Ünal’da uyarılar da bulundu. Ünal, hastanelerdeki yoğun bakım servislerinin dolmak üzere olduğunu belirtti. Ünal, İstanbul başta olmak üzere birçok şehirde yoğun bakım ünitelerinin hızlıca dolmakta olduğunu, yaş ortalamasının da aşağıya doğru çekildiğini aktardı.

YOĞUN BAKIM YAŞ ORTALAMASI DÜŞÜYOR

Uzmanlar ve doktorlardan gelen uyarılar ise gerçekten korkutucu. Eskiden 50 yaş altındaki hastalar yoğun bakıma kaldırılmazdı pek. Fakat mutasyon ve virüsün yeni varyantlarıyla birlikte gençler artık riskli. Yoğun bakım ünitesindeki yaş aralığı 18-35 yaş arasına kaymış durumda. Hatta 16 yaşında vakalara bile yoğun bakımda rastlamak artık mümkün.

366 BİN AKTİK VAKA VAR

Şu an ise kayıtlara geçmiş 366 bin vaka bulunuyor Türkiye’de. Fakat Ünal’a göre gerçek sayı bunun 5 katı. Henüz test yaptırmayanlar ve hastalığı semptom göstermeden atlatanlar da hesaba katılınca gerçekler çok daha acı. Bu şekilde hesapladığında ise ülkedeki aktif vaka sayısının 2 milyona yakın olduğu düşünülüyor.

TAM KAPANMA GÜNDEME GELMELİ

Uzmanlara göre ise vaka sayılarındaki bu önlenemez artış devam ettikçe başta sokağa çıkma yasakları, tam kapanmalar olmak üzere şehirler arası seyahat yasakları gündeme gelmeli.

VAKA SAYILARI ACİLEN DÜŞMELİ

Ankara Yıldırım Beyazıt Üniversitesinde görev alan Prof. Dr. Tuba Dal, virüsün kontrolü için vaka sayılarının azalması gerektiğini vurguladı. Dal, vaka sayılarının 10 binin altına inmesi gerek dedi. Hastane kapasitelerinin de bir sınırı olduğundan bahsede Dal, kontrollü normal yerine rehavet olduğuna değindi.

Vatandaşlar da herkes aşı olmuş gibi bir durum var, fakat bu doğru değil diyen Dal, aşılanma süreci bitmeden rehavete kapılmamalıyız dedi.

RAMAZAN AYINDA YENİ TEDBİRLER GELECEK

Ramazan Ayında ise ek önlemlerin geleceği artık kesinleşti. Önlemlerin derecesi ve ayrıntıları ise henüz açıklanmış değil. Fakat uzmanlar ramazan ayı boyunca uygulanacak önlemlerle birlikte vaka sayılarında gözle görülür bir düşüş beklediklerini açıkladı.

EVLERDE TOPLANILMAMALI

Uzmanlar bu süreç içerisinde vatandaşları evlerden toplanmamaları, akraba ziyaretlerini gitmemeleri konusunda uyarıyor.

Uzmanlar ilk rahatlamanın ayrıca riskli gruplardaki aşılanma sürecinin sona ermesiyle birlikte geleceğinin de altını çizdi.