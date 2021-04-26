Tam kapanma nasıl olacak? Nereler açık olacak?

Korona virüs salgını hayatımıza girdiği günden beri mücadele devam ediyor. Yeni önlemlerin ve kısıtlamalar ise gelmeye devam ediyor. Günlerdir merakla beklenen Kabine Toplantısı ise sona erdi. Yeni kısıtlamalar ve tedbirler halkla paylaşıldı. Ramazan Bayramı’nda kapanma olacak mı? Sorusunun da yanıtı belli oldu. Ayrıntılar haberimizde.

Bugün tüm Türkiye’nin gözü kulağı kabine toplantısıydı. Tam kapanma gelecek mi gelmeyecek mi merak konusuydu. Aynı zamanda Ramazan Bayramı’nda uygulanması beklenen yasakların bu kabine toplantısı kapsamında açıklanması bekleniyordu.

TOPLANTI BİTTİ KARARLAR AÇIKLANDI

15:30 itibariyle başlanan toplantı da ise bazı bakanlar ilk defa yer aldı. Ticaret Bakanı Mehmet Muş, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin son olarak da Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Derya Yanık olacak. Toplantının en kritik konusu ise tabi ki de Covid-19. Korona virüs salgını ve bu konuda alınacak tedbirler toplantının en önemli maddelerini oluşturuyor. Toplantı da uygulanması gereken kısıtlamalar ve önlemler tartışılacak. Toplantı da Sağlık Bakanı Fahrettin Koca tarafından kapsamlı bir şekilde hazırlanmış bir sunum da yer aldı. Fahrettin Koca, iller ve bölgelerden gelen verileri derledi. Hastanelerin yoğunluk ve doluluk oranları, il vaka sayıları ve genel salgın özeti sunuldu.

YENİ KISITLAMALARIN GELECEĞİ DAHA ÖNCE DE AÇIKLANMIŞTI

Bir önceki kabine toplantısından Cumhurbaşkanı Erdoğan tarafından vaka sayılarında düşüş olmaz yeni kısıtlamaların hatta kapanmaların geleceği duyurulmuştu.

VAKA SAYILARIN DÜŞÜŞ VAR

En son yapılan Kabine Toplantısı’ndan bu yana ülkemize yeni kısıtlamalar getirildi. Sokağa çıkma yasakları ve 65 yaş üstü sınırlandırmaları gibi ek önlemler alındı. Tüm bunlar sonucunda ise vaka sayıları 63 binlerden 38 binlere kadar düşüş gösterdi.

AŞILAMA FAALİYETLERİ DE GÜNDEME GELECEK

Kabine toplantısında ele alınacak konulardan bir tanesi de aşılama faaliyetleri olacak. Toplantıdan saatler önce Rus yetkililer tarafından Sputnik aşısının Türkiye’de üretim yapacağı açıklandı.

3 HAFTALIK KAPANMA BAŞLADI

Kabine Toplantısı ise sonlandı. Cumhurbaşkanı Erdoğan tarafından açıklamalar yapıldı. Kameralar karşısına geçen Cumhurbaşkanı Erdoğan salgına dair yeni kısıtlamaları halka duyurdu. Buna göre Ramazan Bayramı da dahil olmak üzere 3 hafta boyunca tam bir kapanma olacak.

YÜZ YÜZE EĞİTİME GEÇİLDİ

Türkiye salgınla mücadele boyunca daha önce hiç tam kapanma yaşamamıştı. İlk kez tam kapanmanın yaşanacağı ülkede yeni önlemler 29 Nisan Perşembe günü başlayacak. Kısıtlamalar 17 Mayıs’a kadar devam edecek.

3 haftalık bu süreç alınan diğer kararlar ise şu şekilde;