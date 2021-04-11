Tam Kapanma İçin Son 2 Gün! Kabine Toplantısı Açıklayacak

Son 2 haftadır adeta tırmanışa geçen vaka sayıları Kabine Toplantısı’nın gündeminde olacak. Korona virüs ile ilgili tedbirler alınacak iken tam kapanmanın yaşanıp yaşanmayacağı da merak konusu oldu. Hem Pazartesi hem de Salı günü Bilim Kurulu ve Kabine Toplantısı olmak üzere iki kritik zirve gerçekleşecek ve ülke genelini ilgilendiren kararlar alınacak.

İki önemli zirvede mesai saatlerinden tam kapanmaya kadar pek çok konu masaya yatırılacak ve halk sağlığı adına en iyi kararlar verilecek. Korona virüs pozitif vaka sayısının 55 bini aşması ile çok kritik bir haftaya giriş yapılacağı uzmanlar tarafından belirtilmişti. Ramazan ayına da giriş yapmaya sayılı günler kala vaka sayıları kontrol altına alınmak isteniyor. Vatandaş bilim kurulundan gelecek kararları merak içerisinde bekliyor. İşte Pazartesi ve Salı gününden sonra alınacak kararlar…

Sağlık çalışanları da hastanelerde zorlu mücadelelerine devam ederken Bilim Kurulu’ndan Pazartesi ve Salı günü toplanacak olan zirveler hakkında önemli sinyaller verildi. Türkiyede korona virüs vaka sayısının artış göstermesi ile birlikte flaş gelişmeler de beraberinde geliyor. Gündemde olan konular tam kapanma olurken vatandaş Pazartesi günü yapılacak Bilim Kurulu ve Salı gününde Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın bakanlar ile beraber gerçekleştireceği Kabine Toplantısı’ndan gelecek haberi bekliyor.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan liderliğinde toplanacak olan Cumhurbaşkanlığı Kabinesi, Külliye’de önemli kararlar alacak. Daha önce de uygulamaya geçirilen ve vaka sayılarının da düşmesi için alınan tedbirler gündem konusu olacak ve değerlendirme altına alınacak.

Pazartesi ve Salı gününde vaka sayılarını kontrol altına almak adına yeni tedbirler tartışılacak iken 2020 yılında yapılan eylemler de örnek olacak. Sağlık Bakanı Fahrettin Koca da Bilim Kurulu tavsiyelerini son bir sunum ile paylaşıp vatandaşa anlatacak. Gerçekleşen toplantılar sonunda Türkiye'nin merak ettiği soru, tam kapanmanın gerçekleşip gerçekleşmeyeceği öğrenilecek. Kurul üyelerinin yüz yüze katılacağı toplantı ardından Sağlık Bakanı Fahrettin Koca açıklama yapacak ve alınan kararları kamuoyu bilgisine sunacak.