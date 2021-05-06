Tam Kapanma Dönemi Uzatılacak Mı? Cumhurbaşkanı Yardımcısı Açıkladı!

29 Nisan 2021 tarihinde Türkiye korona virüs ile mücadele kapsamında yeni bir safhaya adım atmış ve tam kapanma kararını uygulamaya geçirmişti. Yapılan Cumhurbaşkanlığı Kabine Toplantısı ardından Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ulusa sesleniş ve tam kapanma döneminin 17 Mayıs tarihine kadar devam edeceğini bildirmişti. Son zamanlarda 19 Mayıs Gençlik ve Spor Bayramı gününün de tam kapanma dönemine ekleneceği ve bu sürenin uzayacağı şeklinde iddialar ortaya atılmaya başladı. Ortaya atılan bu iddialara yanıt olarak Cumhurbaşkanı yardımcısı Fuat Oktay bir açıklama yaptı. İşte tam kapanma döneminin uzayacağı hakkında yapılan iddialara yanıtlar ve konu ile ilgili detaylı bilgiler…

Tam kapanma uygulaması 29 Nisan 2021 tarihinde Perşembe günü akşam saat 19.00’da başlamıştı. Bu kapanma döneminden muaf olan vatandaşlar haricinde büyük bir uyum gösterilmişti. Bunun yanı sıra, vaka sayıları da kısmi kapanmaya eklenen tam kapanma dönemi ardından hızlı bir şekilde düşüşe geçti. Yine bu süreç sırasında hastanelerin yoğun bakımlarında da ciddi düşüşler görüldü ve hastaneye başvuran vatandaşların sayısında da azalmalar dikkat çekti.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın tam kapanma kararını duyurması ağzından 5000 vaka hedefi bulunduğu öğrenilmişti. Son olarak dün açıklanan vaka sayılarının hala 25 binin üzerinde olduğu bildirilirken doktorlar ise hafta sonu itibariyle tam kafama döneminin etkilerinin tabloya yansıyacağını düşündüklerini belirtti. 5000 vaka sayısının altının görülmesi adına turizm sezonunun da kaçırılmaması için tam kapanma suresinin uzayacağı iddiası ortaya atıldı. Ortaya atılan bu iddialar hakkında Cumhurbaşkanı yardımcısı Fuat Oktay da bir canlı yayında konuya açıklık getirdi.

Konu hakkında Cumhurbaşkanı yardımcısı Fuat Oktay, şu an için böyle bir durumun gündemde olmadığı bilgisini kamuoyuna duyurdu. Böyle bir konunun kabinede değerlendirilmesi ardından nihai karar verileceği ve kamuoyu ile paylaşılacağı ancak şu an için bu şekilde bir uzatmanın gündemde yer almadığı açıkladı.