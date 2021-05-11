Tam Kapanma 19 Mayıs Haftasına Uzatılacak Mı?

Tam kapanma süreci ile ilgili Ordu Üniversitesi Tıp Fakültesi Aile Hekimliği Anabilim Dalı Başkanı Profesör Doktor Özgür Enginyurt, Kentte alınmış olan tedbirlerin sonuç verdiğini belirtti. Halen devam etmekte olan kontrollü tam kapanma döneminin 19 Mayıs haftasını kapsayacak şekilde uzatılması takdirde yaz ayına normalleşmiş ve temiz bir ülke olarak girebiliriz, dedi. Ordu, Şubat ve Mart ayında Türkiye'nin ilk sıralarında yer alıyordu ancak alınan tedbirler ile 14. sıraya kadar gerilemeyi başardı. ODTÜ Tıp Fakültesi Aile Hekimliği Anabilim Dalı Başkanı Profesör Doktor Özgür Enginyurt ise vaka sayılarında yaşanan düşüşü değerlendirdi ve kontrollü tam kapanma kararının olumlu sonuç verip başarıya ulaştığını açıkladı. Profesör Doktor Özgür Enginyurt, tam kapanma döneminin 19 Mayıs haftasında kapsayacak şekilde uzatılmasını talep etti ve ülkemizde gerçekleştirilen kontrollü tam kapanmanın tabiri yerindeyse tam anlamıyla başarıya ulaştığını ifade etti. Buna çok güzel bir sonuç olduğunu açıklayan Enginyurt, dün akşamki verilere bakıldığında 13000 vaka olduğunu söyledi.

İlerleyen günlerde de kapanmanın devam edeceği için bu sayının 5 bine düşmesini beklediğini açıklayan Profesör Doktor Özgür Enginyurt zaten hedeflenen rakamın da 5000 olduğunu belirtti. Önümüzde Haziran ve Temmuz ayı olduğunu açıklayan Enginyurt vatandaşların artık çok bunalıp sıkıldığını, hem ekonomik hem de ruhsal açıdan da ciddi problemlerin yaşandığını söyledi. Bunun önüne geçebilmek için ise biraz daha dişimizi sıkıp önümüzdeki 19 Mayıs haftasını da kapsayacak şekilde kontrollü tam kapanma dönemine geçilmesini tavsiye etti. Kontrollü tam kapanma sürecine devam edilmesi durumunda ülkemizde tüm dünyada olduğu gibi normalleşme sürecine giriş yapılmasının bekleneceği haberini verdi.

Havaların ısınması ile beraber virüsün etkisini kaybedeceğine vurgu yapıldı ve geçen yazdan daha iyi bir durumda olunacağını söylenildi. Bu durumun gerekçesi olarak ise geçen yaz elimizde herhangi bir aşı olmadığı söylendi ancak şimdi ise bir aşımız olduğuna dikkat çekildi.