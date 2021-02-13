Tam 7 Kez Yıldırım Çarpan Adam Ölmedi Ama Gidip İntihar Etti

Roy Sullivan, yaşadıkları sebebi ile diğer insanlara göre daha farklı bir hayata sahip. Şanssızlığı nedeni ile yaşadıkları olaylardan en çok dikkat çekeni ise Sullivan’ın üzerine tam olarak 7 kez yıldırım düşmesi. Edinilen bilgilere göre yaşlı adam üzerine düşen 7 yıldırım rağmen ölmedi. İlk kez 1942 yılında ulusal bir parkta bekçilik yaptığı sırada Sullivan’ın bulunduğu kulübeye yıldırım düşmesi ile olaylar bu şekilde başlar. Kulübeye düşen yıldırım sebebiyle canını korumak isteyen adam, yıldırımın düştüğü kulübeden çıkar ancak tam dışarı çıktığı sırada bir şimşek daha düşer. Üstelik tam olarak bu şimşek Sullivan’ın üzerini hedef alır. Yıldırım çarpması olayının ikincisi ise 1969 yılında arabasının üstüne düşen yıldırım ile yaşanır. Genellikle herhangi bir araba üzerine yıldırım düşmesi oldukça nadir yaşanan bir olay olsa da Roy Sullivan , bu olayı deneyimler. İlginç bir hayata sahip olan adamın 3 kez üzerine yıldırım düşmesi ise 1 yıl sonra 1970 yılında yaşanır. Ancak bu kez Sullivan, bu olayı kendi evinin bahçesinde yaşar ve yaşanan üzücü olay sonrasında adamın omzu yanar. Sullivan’ın 4 kez yıldırım çarpması olayı ise ilki gibi ulusal parkta yaşanır ve bu kez de adamın saçlarının yandığı öğrenilir. Sullivan’ın başına gelen olayın 4. kez de yaşanması ile ilgili olarak kendisini seçilmiş insan olarak ilan eder ve bu sebeple yanında su taşımaya başlar. Aynı zamanda fırtınalı gözüken havalarda dışarı çıkmamayı tercih eder. Yaşadığı 4. olay sonrasında daha dikkatli olan Sullİvan, yine bu durumdan kaçamaz. 5. olay ise 3 yıl sonra 1973 yılında kamyonetine giderken meydana gelir. Ancak bu da yeterli olmaz. 6. yıldırım ise 1977 yılında tekrardan kendisinin kapısını çalar. 6. ile aynı yılda olarak 1977 yılında Cumartesi günü güneşli bir havada balık tutmaya giden Sullivan üzerine aniden toplanan kara bulutlar ile yıldırım tekrardan düşer. Yaşam hikayesi ile ilgi çeken Roy Sullivan, yıldırımlarla olan farklı ilişkisi sayesinde Guinness Rekorlar Kitabı’na girmeye hak kazanır. Ancak yaşlı adamın sonu beklenildiği gibi olmaz. Üzerine 7 kez yıldırım düşmesine rağmen hayatta kalan adam, 71 yaşına geldiğinde 40 yaşındaki bir kadına aşık olur. Ardından kadın tarafından reddedilmesi ile intihar ederek hayata veda eder.