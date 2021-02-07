Takvim Gazetesinden Tartışılan Manşet: 'Alışverişe Tok Çıkın'

Türkiye'de artan hayat pahalılığı yediden yetmişe herkesi etkiliyor. Enflasyon oranının tüm temel gıda ürünlerinin fiyatlarını artırdığı marketlerde, insanlar alışverişi nasıl daha uyguna yapacağını araştırıyor. Takvim gazetesi de, bugünkü manşetinde alışverişe çıkacaklara bazı önerilerde bulundu. Ancak Takvim'in, insanlarla alay edercesine sunduğu öneriler birçok kişinin tepkisini çekti.

'Bu haberi okumadan markete gitmeyin'

Takvim'in, 'Bu haberi okumadan markete gitmeyin' manşetli haberinde, alışverişe çıkacaklara bazı öneriler sunuldu. Takvim gazetesi, alışveriş yapacaklara aşağıdaki önerileri sundu: