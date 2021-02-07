Takvim Gazetesinden Tartışılan Manşet: 'Alışverişe Tok Çıkın'

Türkiye'de artan hayat pahalılığı yediden yetmişe herkesi etkiliyor. Enflasyon oranının tüm temel gıda ürünlerinin fiyatlarını artırdığı marketlerde, insanlar alışverişi nasıl daha uyguna yapacağını araştırıyor. Takvim gazetesi de, bugünkü manşetinde alışverişe çıkacaklara bazı önerilerde bulundu. Ancak Takvim'in, insanlarla alay edercesine sunduğu öneriler birçok kişinin tepkisini çekti.
'Bu haberi okumadan markete gitmeyin'
Takvim'in, 'Bu haberi okumadan markete gitmeyin' manşetli haberinde, alışverişe çıkacaklara bazı öneriler sunuldu. Takvim gazetesi, alışveriş yapacaklara aşağıdaki önerileri sundu:
- Alışverişe tek başına ve tok karnına çıkın. Çocuklar olmasın
- Cazip kokular yoldan çıkarmasın. Evde hiçbiri kalmaz.
- Sebze, meyve, süt, et alın. Abur cuburdan kaçının.
- Büyük araba doldurmaya teşvik eder, sepetten şaşmayın.
- Ürünlere dokunmayın. Sahiplik duygusu almaya zorlar.
- İkramları geri çevirin. Dilinize değdiği an tuzağa düşersiniz.
- Islak yeşillik taze görünür, kolay satılır. Ama çabuk çürür.
- Pahalı ürün göz hizasındadır. Yukarıya ve aşağıya bakın.
- Gurme reyonunda zemin titrer. Yavaşlar, daha çok alırsınız.
- Kasiyer indirimli ürün teklif eder. Rafta da aynı fiyattır