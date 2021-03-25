Taksim Camii'nin İçi 4 Yıl Sonra Görüntülendi! Çalışmalar Sona Eriyor

Taksim Camii’nin temeli 4 yıl önce atılmıştı içinde yürütülen çalışmalar devam ediyordu. 4 yıllık bir çalışma sonrasında ilk kez iç tasarımının görüntülenmesi mümkün oldu. Ziyaretçileri büyüleyecek olan Camii’nin ramazan ayı içerisinde ibadete açılması planlanmakta.

Temeli 17 Şubat 2017’de atılan ve Mimarlar Şefik Birkiye ve Selim Dalaman imzasını taşıyan Taksim Camii içerisinde otoparkın yanı sıra sergi ve konferans salonları da bulunuyor. Edinilen son bilgilere göre 4 yıldır çalışmaları süren Camii’nin yapım aşamasında sona yaklaşıldı.

2017 senesinin başlarında yapımına başlanan Camii’nin 2 bin 482 metrekare arsa alanına sahip olduğu bilinirken yaklaşık 16 bin 500 metrekare de inşaat alanına sahip camideki çalışmalar devam ediyor. Yapılan çalışmaların bir yılı aşkın süredir devam eden pandemi nedeni ile korona virüs tedbir kurallarına uygun olarak sürdürüldüğü açıklandı.

4 senedir devam etmekte olan Taksim Camii’nin he bölümü en ince ayrıntısına kadar düşünülüp tasarlandı. Titizlikle yürütülen çalışmalarda caminin içerisinde yapılan boyama işlemlerinde sona gelindiği öğrenildi. Taksim Camii’nin ana kubbesi için kurulan iskele de sökülürken namaz kılma alanı için ahşap duvar kaplamaları ve camlara korkuluk takma işleri de tamamlanmak üzere devam ettiriliyor.

Caminin hat yazıları ise Hattat Davut Bektaş ve Nakkaş Adem Turan tarafından hazırlanmış idi. İki isim tarafından hazırlanan hat yazılarının tamamlanması ardından montajları yapılarak yerlerine takıldı ve boyama işleri de gerçekleşti.

Bununla birlikte caminin hatlarındaki ana mekanı olan kubbe göbek yazısında Fatiha Suresi, ana mekan kubbe kasnağında ise Ali İmran Suresi’nin yer aldığı ifade edildi. Diğer taraftan Amenerrasulü olarak bilinen Bakara Suresinin 285 ve 286. ayetleri ile Haşr Suresinin 20-24. ayetleri de ana mekan orta kuşak yazısında bulunuyor. Caminin giriş kubbesi göbek yazısında İhlas Suresi’nin bulunduğu bilinirken giriş kubbesi kasnak yazısında ise Ayet-el Kürsi ve sonraki ayet bulunuyor. Bunların yanı sıra Nisa Suresi 103'üncü ayetinin son kısmı ve İstiklal girişi kapı üstü yazısında ise Ra'd Suresinin 24'üncü ayeti de ana kapı üstü yazısında yer almaktadır.